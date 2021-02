Des Suns beaucoup trop chauds pour les Grizzlies

S’imposer dans les grandes largeurs sur deux matches d’un « back-to-back », les Suns viennent de prouver qu’ils en étaient capables. Après leur victoire autoritaire sur le parquet des Pelicans la veille, les hommes de l’Arizona ont fait encore plus fort en torpillant ce qu’il reste de défense chez les Grizzlies.

Pour résumer, ce match n’a pas vraiment eu lieu en raison de l’écart infligé dès la pause. Après 12 premières minutes maîtrisées (15-28), Phoenix va violemment accélérer, et leurs adversaires caler en même temps, durant le second quart-temps (19-37).

Le banc des visiteurs est l’une des explications à cet écart soudain. À commencer par Dario Saric et Cameron Payne, auteur tous les deux de 19 points avec une efficacité optimale. Aussi, comme Chris Paul, Devin Booker et Mikal Bridges plantent tous de loin, le compteur à trois points grimpe progressivement, alors que c’est tout l’inverse pour Memphis, privé ce soir de Brandon Clarke, Kyle Anderson et Grayson Allen.

La défense de Memphis sans réaction

Vers la fin de ce second quart-temps, celui des Suns affiche déjà un 10/22 de loin, là où les locaux viennent de manquer leurs 15 premières tentatives… Au-delà de la réussite affichée par les Suns, on note la qualité des tirs obtenus, tout du moins la quantité de tirs étonnamment offerts par la défense adverse.

Un simple « pick-and-pop » entre Devin Booker et Dario Saric, où le premier est trappé, permet au second de se retrouver seul au monde sans aucune réaction défensive. Même constat quelques secondes plus tard, juste avant la pause, quand le même Booker, après un renversement en transition, n’a aucune opposition pour sanctionner de loin et déjà offrir… plus de 30 points d’avance à son équipe (34-65).

La suite n’a pas grand intérêt si ce n’est de voir les Suns poursuivre leur festival de loin et atteindre un record de franchise avec 24 paniers à 3-points. Côté Memphis, Gorgui Dieng termine meilleur marqueur, ce qui n’est pas le meilleur des signes. On note tout de même le retour en jeu, après plus d’un an d’inactivité de Justise Winslow. Pour sa première avec les Grizzlies, il a manqué ses neuf premiers tirs en première période, avant de faire mieux en seconde.

Huitième victoire en neuf matches pour les Suns (19v-10d) avant la réception des Grizzlies lundi. Les Grizzlies (13v-13d), qui restaient sur deux victoires, se déplacent à Dallas le même soir.