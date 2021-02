Julius Randle voit du Tony Parker en Immanuel Quickley

Parmi les bonnes surprises de la saison, les Knicks ont séduit en affichant des valeurs de combat et de travail chères à leur nouveau coach, Tom Thibodeau qui est en passe de réussir son pari : donner un nouveau souffle à cette franchise historique.

Le leader de l’équipe, Julius Randle, a eu l’honneur d’être invité par JJ Redick pour évoquer ce début d’exercice prometteur dans le podcast « The old man and the three ». Pour l’ex-intérieur des Lakers et des Pelicans, la « valeur travail » et la confiance du groupe en ses capacités ont été les clés.

« Je dirais que nous avons peut-être dépassé les attentes venant de l’extérieur, mais si vous avez juste été autour de notre groupe au quotidien, nous avons juste une confiance et une croyance en nous… nous travaillons simplement de la bonne manière tous les jours », a-t-il déclaré.

Un adepte du « floater » 2.0

Pour Julius Randle, un joueur symbolise à merveille ces Knicks version 2020-2021 : Immanuel Quickley. Le rookie drafté en 25e position a fait preuve d’une grande maturité dans le rôle « d’energizer » en sortie de banc.

« Ce que j’aime vraiment chez Quickley… c’est qu’il reste le même. Qu’il fasse un bon ou un mauvais match, il ne change pas. Ce que je veux dire aussi, c’est que le gars travaille comme un fou. Il va aller prendre des tirs après le match par exemple. Il arrive tôt à la salle, il repart tard. Il travaille très dur. Je me fiche de savoir quel genre de joueur tu es. Si tu as ce genre d’attitude, cet état d’esprit, tu auras une longue carrière ».

« C’est du Tony Parker »

Julius Randle a également été marqué par le « floater », la marque de fabrique d’Immanuel Quickley qui n’est pas sans rappeler un certain Tony Parker. Comme TP, le rookie des Knicks a été choisi en fin de premier tour, est doté d’un premier pas ultra-rapide, et possède donc ce fameux « teardrop » dans son arsenal offensif…Avec une certaine tendance à déclencher de très loin, parfois à plus de cinq mètres du cercle !

« C’est tellement… c’est du Tony Parker », a-t-il lâché. « C’est tellement peu orthodoxe comme tir. Il va avoir un tir ouvert à mi-distance mais il ne va pas le prendre et va mettre un floater à 6 mètres du cercle. Ou alors, il va avoir une bonne position à 3-points, mais il va feinter un tir pour aller chercher son floater. Et là je vais lui dire, « Mais frère, pourquoi tu ne prends pas de tir, qu’est-ce que tu nous fais ? ». Mais c’est son tir, et il en met avec un rendement extrêmement élevé. Il est vraiment très à l’aise avec et c’est vraiment difficile à défendre ».