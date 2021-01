Julius Randle a une étoile dans un coin de la tête

Après 16 matchs, Julius Randle affiche 22.4 points (à 48% aux tirs dont 36% à 3-points), 11.4 rebonds et 6.3 passes de moyenne, le plaçant respectivement 28e, 8e et 18e de la NBA dans ces catégories.

Habituellement, le fait de jouer pour les Knicks devrait l’éloigner du statut de All-Star, sauf que l’équipe affiche un bilan équilibré de huit victoires pour huit défaites. Alors, cette première étoile brille un peu dans son esprit.

« Tu essaies toujours d’être à ton meilleur. Tu te fixes des objectifs. C’est quelque chose que je veux, évidemment, mais ce n’est pas un truc sur lequel je me focalise » décrit-il au NY Post. « Je me concentre sur l’équipe, sur le fait d’afficher la meilleure version de moi-même chaque soir et donner une chance à mon équipe de gagner. Ce genre de choses vient avec. Année après année, j’essaie d’être meilleur, donc forcément, la reconnaissance est appréciable. Malgré tout, j’ai toujours le sentiment d’avoir du chemin à parcourir et des progrès à faire. »

Il en a déjà faits puis son arrivée à New York à l’été 2019, dans un costume de « go-to-guy » qu’il a eu du mal à enfiler : lors du premier tiers de la saison dernière, il tournait difficilement au-dessus de la quinzaine de points, avec moins de 45% de réussite aux tirs, moins de 25% de loin. Avant de redresser la barre et d’exploser cette année.

900 000 dollars en jeu

« Je suis bien plus à l’aise » avoue-t-il. « Une année de plus aide pour l’expérience. L’an passé, c’était la première fois que j’étais dans cette position. Il y a des ratés. C’est normal. Tu apprends, tu grandis et tu progresses. »

Désormais, ses stats vont avec son rôle de leader et dans son sillage, New York épate. « Tout ce que je fais, c’est pour mettre l’équipe en avant. Ça a marché de faire ça, d’essayer de rendre tout le monde meilleur, de m’assurer que tout le monde est bon. Je me suis fondu dans le collectif, dans le système du coach, et naturellement, je peux jouer mon meilleur basket. »

On ne sait pas encore ce que la NBA va décider de faire concernant ces sélections au All-Star Game qui ont une incidence sur les contrats des joueurs (900 000 dollars en jeu pour Julius Randle), sachant que le All-Star Game n’aura pas lieu cette saison. Mais l’intérieur de 26 ans devrait avoir sa place dans la discussion.