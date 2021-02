Jayson Tatum ressent encore les effets de son infection au Covid

Y a-t-il quelque chose qui cloche avec Jayson Tatum ? Alors qu’il semblait avoir encore franchi un cap, l’ailier des Celtics alterne le bon et le beaucoup moins bon ces derniers temps, et lors de la dernière défaite face à Washington, il a sombré avec seulement 6 points (3/14 au tir) et un manque d’énergie flagrant.

Pour l’expliquer, le basketteur confirme qu’il ressent encore les effets de sa contamination au Covid-19, mi-janvier.

« J’ai le sentiment que ça perturbe un peu votre respiration », explique-t-il. « Il y a eu des matchs où, je ne dirais pas que j’avais du mal à respirer, mais j’étais fatigué beaucoup plus vite qu’à la normale. Après quelques allers-retours, je perds plus rapidement mon souffle et je suis plus vite fatigué. J’ai remarqué ça depuis que j’ai eu le Covid-19. C’est une chose sur laquelle je travaille, mais je dois encore y faire face de temps à autre. »

Ça se ressent dans les chiffres, Jayson Tatum ayant tourné à 26.9 points de moyenne lors des 10 matchs avant sa contamination, à 47.4% de réussite dont 43.8% de loin. Sur les 11 matchs joués suite à son infection ? Il tourne à 24.5 points mais c’est surtout son adresse qui a chuté, à 42.7% de réussite générale dont 36.5% à 3-points.

« J’ai parlé à d’autres joueurs qui ont attrapé le virus et ils disent qu’ils ont vécu la même chose et que ça s’améliore avec le temps »

L’ailier assure en avoir parlé avec Brad Stevens, mais la situation est compliquée pour les Celtics, sans Marcus Smart, avec un Kemba Walker au temps de jeu limité et un Romeo Langford qui n’a toujours pas joué.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé », confirme Jayson Tatum. « Et ce n’est pas comme si je ressentais ça tout le temps, à tous les matchs. C’est juste à certains moments, où la respiration est un peu déréglée et j’en parle au personnel médical et aux entraîneurs. Évidemment, ça s’est amélioré depuis mon premier match de retour. Je suppose que c’est juste un long processus. J’ai parlé à d’autres joueurs qui ont attrapé le virus et ils disent qu’ils ont vécu la même chose et que ça s’améliore avec le temps. Mais même si nous jouons beaucoup, je suppose que cela prend un peu de temps ».

L’entraîneur du Massachusetts reconnait d’ailleurs que ce n’est pas simple à gérer.

« On essaie simplement de faire de notre mieux, pour gérer la situation dans son ensemble et le jeu en lui-même. C’est un défi. C’est un vrai défi quand vous êtes une équipe à l’équilibre (50% de victoires) que vous rendez coup pour coup à l’adversaire, que vous n’êtes jamais vraiment distancé, mais que vous ne le distancez jamais non plus. Vous êtes simplement au milieu. On ne peut qu’espérer trouver un meilleur équilibre. Mais c’est beaucoup plus facile à faire quand on est à 10 ou 15 victoires au-dessus des 50%. »