Stephen Curry joue-t-il le meilleur basket de sa carrière ?

Après la déception de la veille, les Warriors ont pu compter sur un Stephen Curry dans le coup pour prendre leur revanche cette nuit sur le parquet de San Antonio. Auteur de 32 points à 4/10 à 3-points, 4 rebonds et 2 passes décisives, le meneur de Golden State a notamment lancé son match avec une action « jordanesque », une prière dos au panier pour un « and-one » devant Dejounte Murray et des Spurs médusés.

« J’ai vu Jordan faire ça plusieurs fois. Aller au cercle, récolter une faute et faire un mouvement vers l’arrière. Il n’y arrivait pas toujours, mais il aimait finir comme ça. C’était un exemple incroyable de contrôle du corps, de toucher et de feeling. Quel panier incroyable », s’est réjoui Steve Kerr, ancien coéquipier de Michael Jordan.

Les Warriors dans leurs temps de passage

Stephen Curry s’apprêtait en fait à faire une passe dans le corner vers Kelly Oubre Jr. C’est lorsqu’il a entendu le coup de sifflet qu’il a tenté l’improbable, avec succès.

« J’ai dû improviser, je ne sais même pas vraiment comment l’expliquer », a-t-il déclaré. « Je suis parvenu à rester détendu une fois que j’ai eu le contact et entendu le coup sifflet. Il suffisait de mettre le ballon sur la planche comme on peut. Comme tous ces paniers acrobatiques que tu prends ou essayes à l’entraînement, l’instinct prend le dessus. C’était plutôt cool ».

Alors que James Wiseman (poignet) et Kevon Looney (cheville) manquent à l’appel, Golden State tient toujours bon après plus d’un mois et demi de compétition, pointant à la 8e place de la conférence Ouest, avec une victoire de plus sur Sacramento et deux sur New Orleans. Stephen Curry fait quant à lui le maximum pour maintenir son équipe à flot, alors qu’il reste sur 149 points inscrits sur ses quatre derniers matchs, à 25/50 à 3-points !

Après avoir encaissé 57 points de sa part, Rick Carlisle s’était d’ailleurs enflammé : « Je suis prêt à payer beaucoup d’argent pour le voir jouer », expliquait le coach de Dallas, avant d’ajouter : « Je ne sais pas si quelqu’un se donne plus à fond que lui en ce moment, car il a un impact sur le jeu de tant de manières et simplement par sa capacité extraordinaire à mettre des tirs de n’importe quel endroit du terrain. »

Plus fort qu’en 2015/16 ?

Pour ses compagnons de longue date, Steve Kerr et Draymond Green, Stephen Curry joue actuellement « le meilleur basket de sa carrière » comme l’a lâché l’intérieur des Warriors, notamment au regard du contexte et de son âge.

« Je pense que le génie de Steph est en partie dû au fait qu’il vous étonne constamment », a pour sa part souligné Steve Kerr. « C’est peut-être circonstanciel vu les blessures et le fait qu’il joue avec un groupe de gars différents, mais je pense que je ne l’ai jamais vu meilleur. Simplement par rapport à sa confiance et sa force. Et ça veut dire beaucoup pour un double MVP ».

Débarrassé des blessures et après un début de saison régulière en mode « diesel », Stephen Curry a confirmé qu’il évoluait désormais à plein régime.

« Je me sens fort, je me sens en rythme, je me sens en contrôle ultime de mon jeu. Mes tirs rentrent. Et tout ça vient avec, non seulement ma propre confiance, mais aussi la confiance croissante de notre équipe, en ce qui concerne la façon dont nous essayons de jouer. Que l’on gagne ou qu’on perde, cette familiarité et ce confort viennent match après match, donc c’est important. Clairement, je n’ai jamais été aussi fort. J’ai beaucoup d’énergie, je me nourris de mes gars et j’essaie juste de jouer. Je suis dans une bonne vibe en ce moment », a-t-il conclu.