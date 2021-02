Stephen Curry se venge des Spurs

Dans le sillage de six points rapides de Dejounte Murray, les Spurs prennent le meilleur départ. Les Warriors entament eux la rencontre par un 2/12 aux tirs et la défense de San Antonio convertit ces ratés en panier faciles pour passer un 8-0 (16-8).

La défense californienne rentre toutefois dans son match en provoquant quatre pertes de balles et Stephen Curry prend les choses en main. Maladroit de loin, il nous gratifie d’un festival de lay-up plus exquis les uns que les autres et Golden State termine la période sur un 9-2 pour virer en tête (28-26).

Festival de maladresse

Contrairement à la veille, le deuxième cinq de Steve Kerr ne s’effondre pas et continue de faire vivre la balle. Damion Lee en profite et il fait mouche trois fois de loin (38-32). Cette belle machine finit toutefois par s’enrayer et les Warriors restent muets pendant près de trois minutes.

San Antonio s’engouffre alors dans la brèche grâce à l’adresse du trio Rudy Gay (17 points) – Trey Lyles (15 points) – Patty Mills (13 points) pour repasser devant (48-44). Curry en rajoute alors une couche mais à l’image d’un double raté au cercle de Juan Toscano Anderson, les Warriors vendangent (50-50). À la pause, ils ont pris 51% de leurs tirs près cercle mais ils n’affichent qu’un vilain 9 sur 21 !

Curry allume la mèche

La donne change au retour des vestiaires. Les Warriors serrent la vis et trouvent leur rythme de croisière. Stephen Curry prend feu et score 16 points dans la période, Draymond Green atteint à nouveau la barre des 10 passes décisives, et Kent Bazemore se met au diapason avec deux tirs de loin en sortie de banc qui termine un 36-15 dévastateur (86-65) !

Sonnés, les Spurs parviennent à revenir à -12 en début de quatrième quart-temps, mais un 2+1 d’Andrew Wiggins, un dunk d’Eric Paschall (15 points et 6 rebonds), et un tir primé de Brad Wanamaker les repoussent dans les cordes (106-84). Vainqueurs finalement 114-91, les Warriors finissent donc leur voyage au Texas sur un bilan équilibré et sur une victoire face à un adversaire direct qui avait réussi à s’échapper au classement lors de la dernière semaine.

Les Warriors ont ainsi évité une troisième défaite de suite et au passage, Draymond Green (6 points, 11 passes, 7 rebonds) est devenu le deuxième joueur aligné au poste de pivot de l’histoire après Nikola Jokic à enchainer quatre matchs de suite avec au moins 10 passes décisives.