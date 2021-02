Ces Blazers ont de la ressource

Déjà sans Jusuf Nurkic et CJ McCollum, les Blazers se rendaient hier soir à Philadelphie sans Damian Lillard ni Derrick Jones Jr. Sans quatre de leurs titulaires habituels, les hommes de Terry Stotts ont fait bloc et ont tout simplement donné une leçon aux Sixers, la meilleure équipe de la conférence Est.

Après la victoire en serrant les dents (et les coudes) face aux Wizards, Portland semble bien se plaire sur ce road trip sur la côte Est…

« C’est difficile de comparer ce match à d’autres victoires mais ce sera toujours une victoire mémorable », résume Stotts sur le site officiel des Blazers.

Et comment ! Sans leur superstar, touchée aux abdominaux, les Blazers ont su trouver les ressources nécessaires pour venir à bout des Sixers, qui évoluaient eux sans Ben Simmons. L’absence de Damian Lillard a pour le coup servi d’électrochoc au collectif de Rip City.

« Je ne pense pas que ce soit inhabituel que lorsqu’un joueur comme Dame est absent, tous les autres joueurs savent qu’ils auront plus de responsabilités », poursuit Stotts. « Ça change la physionomie du match. On l’a déjà vu très souvent face à nous, quand un joueur majeur manquait à notre adversaire mais qu’ils arrivaient à gagner quand même. Ça peut arriver et c’est arrivé, et je suis content que ça nous soit arrivé cette fois-ci. »

Rodney Hood à la mène

Equipe de vétérans, les Blazers ont pour le coup fait parler leur expérience avec Carmelo Anthony qui termine à 22 points à un très bon 8/14 aux tirs (plus 5 passes, meilleur total de l’équipe), ou Enes Kanter qui a bien tenu tête à Joël Embiid avec 17 points et 18 rebonds.

« On a simplement joué notre jeu. On savait qu’ils avaient eu un match la veille donc on était prêt à jouer dur, fort peu importe le résultat final. Avant le match, tout le monde a eu voix au chapitre », révèle Gary Trent Jr., également très en vue à 24 points. « Que ce soit Melo qui nous a dit de donner à fond et que peu de monde pensait qu’on allait gagner. Rodney aussi, même chose. Enes. Tout le monde a participé et a voulu motiver l’équipe à se donner à fond, peu importe qui est sur le terrain. »

Sans véritable meneur de formation, sachant en plus que Anfernee Simons était lui aussi limité à 20 minutes de jeu pour épargner ses ischios, c’est Rodney Hood qui a pris les rênes à la mène. Avec succès puisque le gaucher termine à 16 points plus 3 passes.

« Je suis content pour beaucoup de gars », reprend Stotts. « C’est la première victoire de Robert Covington à Philly depuis qu’il en est parti. CJ Elleby a réussi un grand match pour un rookie alors qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps de jeu auparavant. Rodney a fait du très bon boulot à la mène, un poste sur lequel il ne joue pas beaucoup. Enes a été très bon pour batailler avec Embiid, en particulier en 2e mi-temps. Du premier au dernier, on a reçu des contributions de tout le monde. »

CJ Elleby, la surprise du chef

L’apport le plus surprenant est effectivement venu du rookie CJ Elleby. Avec 43 minutes de jeu en tout et pour tout cette saison, l’ancien de Washington State n’a pas tremblé durant ses 31 minutes hier soir. Se calmant avant le match avec des exercices de respiration dans sa chambre d’hôtel, ainsi que quelques petites épisodes de Naruto, Elleby a fini à 15 points, 7 rebonds et 2 contres, des records individuels évidemment.

« C’est une très bonne victoire, une énorme victoire mais avant tout, je veux féliciter notre rookie, CJ Elleby », souriait Kanter en postgame. « Il a fait un fantastique travail, ce n’était pas seulement ses points, mais ses rebonds, sa défense, son énergie étaient à un niveau supérieur. On est tous fier de lui. »

Remonté comme une pendule pour sa première véritable apparition en NBA, Elleby avait également une autre motivation face à Philadelphie. Il retrouvait une vieille connaissance de jeunesse dans la cité de l’amour fraternel…

« Une des choses qui va vraiment me rester de ce match est d’avoir joué contre Matisse, de le voir et de jouer face à lui. On a grandi ensemble et de pouvoir se retrouver ici, à ce niveau aujourd’hui, c’était super », explique-t-il dans The Athletic. « Je me suis senti à l’aise pendant le match. Mais tout est parti de notre défense. On a eu l’énergie qu’il fallait en défense et ça a nourri notre attaque. On peut toujours marquer des points mais quand on est concentré en défense, l’attaque roule toute seule. »