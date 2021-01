Rodney Hood, un retour en forme qui tombe à pic

Pour sa première titularisation depuis sa grave blessure au tendon d’Achille le 6 décembre 2019, Rodney Hood a répondu présent. Fantomatique cette saison à moins de 2 petits points de moyenne, l’arrière/ailier vétéran a signé une très belle prestation à 21 points à 9/14 aux tirs dans la défaite face aux Spurs.

Une bonne nouvelle alors que les Blazers viennent d’apprendre que CJ McCollum restera à l’infirmerie plus longtemps que prévu après sa double blessure à la cheville gauche.

« Ça a boosté ma confiance »

« Il devait jouer 18 minutes sur ce match, mais on l’a laissé sur le terrain plus longtemps parce qu’il se sentait bien », a expliqué Terry Stotts sur NBC Sports. « On espère qu’il va pouvoir s’appuyer là-dessus. »

Entreprenant d’entrée de jeu, avec 7 points rapides, Rodney Hood a croqué dans ce match comme il le faisait en sortie de banc avant sa blessure. Avec sa taille et son savoir-faire, il a profité de duels avantageux au poste bas pour faire monter rapidement son total.

« Les coachs et Damian m’ont dit d’être agressif. Ça m’a fait du bien d’entendre ça, ça a boosté ma confiance. C’est un processus. Mentalement, je suis plus solide parce que j’ai traversé beaucoup d’épreuves. Mais je sais que ça va prendre du temps. »

Après une litanie de matchs entre 0 et 5 points depuis la reprise, Rodney Hood établit donc son record de saison, bien plus en adéquation avec ses standards en carrière. Mais le vétéran reste méfiant, car il sait que la route pour retrouver son niveau optimal est encore longue.

« Tu peux réussir un match comme ça, tu te sens bien et tu te sens à nouveau toi-même mais il faut savoir que c’est un long processus qui peut être frustrant, sans aucun doute, mais je dois continuer à travailler et penser au long terme. »

« Il a joué comme le Rodney Hood auquel on était habitué »

Cette défaite face à San Antonio brise une belle série de 5 victoires en 6 matchs pour les Blazers qui vont recevoir Memphis pour une double confrontation. Jusqu’alors avec le frein à main, Rodney Hood a enfin lâché la bride.

« S’il y a un point positif à retirer de ce match, c’est certainement Rodney. Il a joué comme le Rodney Hood auquel on était habitué », ajoute Terry Stotts. « Il a été agressif offensivement. Il avait du peps, il était en rythme sur son tir. Il a été agressif au poste bas. C’était vraiment plaisant de le voir jouer comme on le sait capable de le faire. »

A 12 points et 3 rebonds en carrière, Rodney Hood a encore de la marge pour retrouver ses moyennes. Il sait cependant qu’il a le soutien de ses partenaires et de son « franchise player » pour envoyer ses tirs sans arrière-pensée.

« Avant le match, on a discuté tous les deux, et je lui ai dit que c’était une bonne opportunité pour lui de se lancer et de trouver son rythme », conclut Damian Lillard. « Je lui ai dit de voir ça comme quelque chose dont on va avoir besoin pendant toute la saison et donc d’être agressif. De jouer son jeu. »

Damian Lillard ne croyait pas si bien dire. Sans CJ McCollum qui délivrait son meilleur basket en carrière, parti pour devenir enfin All-Star, les Blazers (sans Zach Collins et Jusuf Nurkic) vont avoir besoin de tout le monde pour garder le cap…