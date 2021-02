Toujours plombés par les blessures, les Blazers se serrent les coudes

Bien que privés de cinq joueurs pour cause de blessures, les Blazers ont fait front. À l’image de Damian Lillard qui s’est envolé en ligne de fond pour un rare dunk cette saison, Portland a réussi à tenir le coup et mieux, à s’imposer sur le parquet de Washington.

Mais, outre ces cinq joueurs à l’infirmerie (Zach Collins, Jusuf Nurkic, CJ McCollum, Nassir Little et Derrick Jones Jr.), les Blazers doivent juguler des petits pépins avec Damian Lillard qui a des douleurs abdominales, ou Anfernee Simons qui gère des soucis aux ischio-jambiers.

« Je ne le savais pas jusqu’à ce que le coach nous le fasse savoir. Il nous a dit que les rotations allaient être différentes », expliquait Damian Lillard pour NBC Sports. « Pendant un temps-mort, je suis allé voir Ant et je lui ai demandé si ça allait et il m’a dit que oui. Je lui ai dit qu’il devait alors prévenir le staff. On veut évidemment faire les choses intelligemment mais si tu es suffisamment à l’aise pour jouer, il faut le dire. »

Même privés de Nassir Little, touché au genou, qui sortait tout juste de son meilleur match en carrière, les Blazers doivent une nouvelle fois se battre contre les éléments, et ces blessures à répétition qui ne veulent décidément pas les laisser tranquilles depuis plusieurs saisons.

« On a des gars qui tombent à droite et à gauche, qui ont beaucoup de choses à gérer. Moi aussi, je dois aussi négocier des soucis récurrents [aux abdominaux]. Quand on est arrivé au match, je n’arrivais presque pas à bouger. J’avais beaucoup de mal à me déplacer en début de match. Et je me demandais même si je n’aurais pas dû déclarer forfait le dernier match. Ou ce soir. Mais j’ai insisté et je me suis battu parce que je sais que ce match était important pour notre saison. »

« On avait besoin de tout le monde, et les gars ont répondu présent »

Quand le leader de l’équipe consent à ce genre d’efforts, tous les autres joueurs, plus bas sur le totem, s’alignent. Ils doivent également se conformer à ce régime de l’effort altruiste. Malgré les douleurs.

« [Mes abdominaux] se contractent et se figent et ça devient très difficile de bouger », reprend le meneur. « Normalement, je traite ça avec un massage et un bain froid, et puis beaucoup d’exercices de réveil musculaire. Habituellement, ça m’arrive plutôt en présaison. »

Avec le calendrier tout à fait particulier de cette saison, très compressé, toutes les équipes NBA sont confrontées à des problèmes de santé avec leurs joueurs. Mais Portland, à l’instar d’Orlando de l’autre côté des Etats-Unis ou de Minnesota dans la même division, semble abonnée à la tête de ce classement !

À l’image des 15 points de Rodney Hood, de nouveau titularisé, le double-double solide d’Enes Kanter (14 points, 15 rebonds), les 21 points de Carmelo Anthony qui dépasse Dominique Wilkins ou encore les 26 points de Gary Trent Jr., Portland a pu compter sur un bel effort des joueurs encore en état de chausser les baskets.

« On avait besoin de tout le monde, et les gars ont répondu présent », conclut Robert Covington Jr., lui-même très bon à 19 points et 9 rebonds. « C’était globalement une grosse victoire d’équipe. »