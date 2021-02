Points en carrière : Carmelo Anthony dépasse Dominique Wilkins

A nouveau remplaçant depuis trois rencontres, Carmelo Anthony a livré cette nuit son meilleur match depuis une semaine, avec 21 points face aux Wizards. Une rencontre pas comme les autres puisqu’il a profité de la soirée pour devenir le 13e meilleur marqueur de l’histoire. Avec 26.675 points, « Melo » dépasse Dominique Wilkins dont le compteur est resté bloqué à 26.668 points. C’est sur un 3-points compliqué, sur le nez de Rui Hachimura, que l’ailier des Blazers a dépassé l’ancien dunkeur des Hawks, et il n’était pas au courant…

« Je l’ai découvert en passant devant la table de marques au moment d’entrer à nouveau en jeu » raconte Anthony. « Une des personnes à la table m’a dit quelque chose comme « Félicitations ! ». Je l’ai d’abord remercié, mais ensuite, j’ai demandé : « Félicitations pour quoi ? ». »

A 36 ans, l’ancien scoreur des Nuggets et des Knicks va devoir s’habituer aux félicitations puisque s’il maintient le même rythme, il pourrait terminer la saison à 11e, voire la 10e place. Devant lui, trois légendes : Oscar Robertson (26.710 points), Hakeem Olajuwon (26.946) et Elvin Hayes (27.313). Il a 52 matches pour y parvenir… et ce n’est pas un défi personnel.

« Depuis toujours, je joue simplement au basket, et il arrivera ce qu’il arrivera… Je sais que je suis derrière de très grands joueurs, mais je n’y pense pas. Et si la personne à la table ne m’avait pas prévenu, je ne le saurais pas. Donc bravo à lui ! » conclut Melo.