Nassir Little, un record pour se libérer définitivement

Déjà privé d’action lors de la dernière bulle d’Orlando, à cause d’un choc à la tête, Nassir Little a vécu un début de saison encore plus compliqué, ayant contracté le virus du Covid-19. Très affaibli et marqué par une longue période de récupération, le jeune ailier des Blazers a mis du temps à retrouver sa forme physique.

Après avoir manqué la fin de sa saison rookie, il a donc pris du retard d’entrée de jeu dans sa deuxième campagne. Loin d’être idéal pour l’ancien de North Carolina qui est tout de même revenu au jeu le 8 janvier dernier.

Mais, à part pour deux apparitions au-dessus des 10 minutes, Nassir Little a plutôt fait de la figuration au sein de l’effectif pléthorique des Blazers. Les blessures récentes de CJ McCollum mais surtout de Derrick Jones Jr. ont ouvert la porte. Et il s’y est engouffré !

Un rare rayon dans le ciel gris de Rip City

« J’ai fait un bon match », reconnaît l’intéressé dans l’Oregonian. « C’est un bon rappel, pour moi-même et pour tout le monde, que je suis un bon joueur. Je vais essayer de m’appuyer sur ce match et voir ce qui va arriver. »

Auteur de 30 points en 30 minutes, son record en carrière évidemment, à 11/18 aux tirs dont 5/7 à 3-points (plus 6 rebonds et 2 contres), dans la lourde défaite de Portland face aux Bucks, Nassir Little a été le seul rayon de soleil dans une soirée diluvienne.

« Il a été la bonne nouvelle de ce match », confirme Terry Stotts. « C’est bien de le voir jouer et scorer comme ça. Il a eu un temps de jeu prolongé et j’étais content pour lui. »

Ailier explosif qui a montré de belles choses par séquences lors de son année rookie, Nassir Little doit désormais confirmer qu’il n’est pas simplement un athlète mais bel et bien un basketteur accompli, et notamment, un shooteur extérieur correct.

Le même coup que Gary Trent Jr. ?

Son 5/7 derrière l’arc a démontré que son travail de l’ombre n’était certainement pas en vain. Et Damian Lillard a bien noté les progrès de son jeune coéquipier.

« Je sentais bien qu’il avait hâte de revenir sur le terrain parce qu’il n’avait pas joué dans la bulle. C’est bien pour notre équipe de le voir réussir ce type de match », précise le meneur avant d’évoquer un autre souvenir, concernant Gary Trent Jr., également auteur d’un match à 30 points dans un revers sans relief l’année passée.

« On avait aussi perdu le match [face à OKC] et on n’était pas super bien [au classement], mais on avait trouvé un truc. Maintenant, il fait partie de la rotation et c’est un joueur important de l’équipe. C’est pareil avec Nas ce soir. On a peut-être trouvé un jeune ailier qui va continuer à progresser avec l’équipe. »

Est-ce effectivement le déclic qu’attendait Nassir Little pour véritablement déployer ses ailes ? Les Blazers l’espèrent vivement, eux qui ont toujours autant de difficultés à garder leur infirmerie sans file d’attente, et qui ont bien besoin de fournir de l’aide au scoring, autour de Lillard.

« C’est juste une question d’avoir des opportunités et la chance de montrer ce que je peux faire [à 3-points]. J’ai eu des soucis avec des blessures et d’autres pépins, mais je suis resté prêt. Je suis resté à la salle. Et ça a payé ce soir. J’ai traversé beaucoup de choses récemment, donc ça fait du bien d’avoir réussi un match comme ça. Je veux continuer comme ça. Ce n’est pas une fin en soi, c’est juste un point de départ. »