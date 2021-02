Le MVP de la nuit : un Chris Paul rayonnant au service de Devin Booker

« Je ne viens pas pour donner des leçons à tout le monde. Je suis son coéquipier avant tout. » À peine arrivé à Phoenix, Chris Paul avait mis les choses au point sur son état d’esprit et la perspective de sa relation avec Devin Booker. Cette nuit à Dallas, le meneur a joint les gestes à la parole.

Deux jours après une première grosse sortie à 29 points et 12 passes sur le même parquet des Texans, le meneur a fait encore plus fort en signant sans doute la meilleure performance de sa saison jusqu’ici.

Chris Paul s’est ainsi joué des pivots adverses, Kristaps Porzingis et Willie Cauley-Stein, pas assez mobiles pour rester avec lui ou contester ses tirs en sortie de « pick-and-roll ». Avec son 14/20 aux tirs, dont 4/7 de loin, il a donc brillé avec ses 34 points (record en saison), garnis par 9 rebonds et autant de passes.

Malgré son énorme soirée d’adresse, l’ancien joueur du Thunder a surpris tout son monde… en manquant un immanquable un double pas à moins de 15 secondes du terme, pour égaliser.

Un système piqué à Doc Rivers

Chris Paul rapporte que ce dernier système a été calqué sur ceux que Doc Rivers utilisait, du temps où ils évoluaient aux Clippers, pour libérer J.J. Redick. À la place de ce dernier, Devin Booker a hérité du cuir en sortant d’un écran posé par Deandre Ayton en tête de raquette. Isolé dans un corner pour fixer, le meneur a glissé une passe à terre vers son shooteur, qui s’est occupé du reste malgré la main tendue de Josh Richardson.

Le meneur explique qu’il avait « toute la confiance du monde » en son coéquipier, auteur de 20 points en seconde période, pour qu’il convertisse ce tir. « En me retournant, je savais que Book allait venir. Je l’ai vu, son regard était déterminé. Il savait qu’il voulait le ballon. Gros tir ! »

Selon ESPN Stats & Information, c’était son cinquième shoot du genre en carrière, lorsqu’il reste cinq secondes au chronomètre. Seul Russell Westbrook a fait mieux que lui.

Ce match vient en tout cas donner un bel aperçu de ce que cette paire Paul – Booker pouvait faire. Ils avaient rarement brillé en même temps depuis le début leur association. Mais l’arrière, comme il le dit, a bien conscience de se nourrir de l’énergie de son coéquipier de 35 ans, et inversement.

Ravi de voir son équipe repartir dans la bonne direction, le meneur ne semble pas lasser de connaître ce genre de fin de match heureuse. « Je le disais aux gars dans le vestiaire que je ne sais pas si je pourrai prendre ma retraite un jour parce qu’il n’y pas d’équivalent aux montagnes russes que vous vivez sur le plan émotionnel en match. Cette énergie lorsqu’on est énervé et en colère, et puis cette joie quand on l’emporte. »