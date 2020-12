Chris Paul ne vient pas à Phoenix seulement pour encadrer les jeunes

Lors de son arrivée à Oklahoma City, et après une fin d’aventure manquée à Houston, Chris Paul pouvait être vu comme davantage un mentor qu’un joueur d’impact. Ses belles années étaient derrière lui, pensait-on, et c’est surtout son expérience qui serait désormais précieuse pour un groupe.

Un an plus tard, le meneur est redevenu All-Star et ses performances avec le Thunder ont été remarquables. Si bien qu’en débarquant à Phoenix, même avec un an de plus, il compte bien refaire le coup de la saison 2019-2020 et ne pas être un simple ancien qui donne des conseils aux jeunes.

« Tout le monde parle de ce que je peux apprendre à Devin Booker ou aux autres joueurs, mais ils m’apprennent des choses aussi », explique-t-il à ESPN. « Je ne suis pas James Naismith (l’inventeur du basket). Je ne viens pas pour donner des leçons à tout le monde. Je suis un coéquipier, on est là pour jouer, pour être compétitif. Voilà comment je vois les choses. »

« J’étais comme un petit dictateur, prêt à couper des têtes et à imposer mes idées et ma vision des choses »

Le nouveau leader des Suns va montrer l’exemple avec son comportement mais aussi avec sa maturité. Chris Paul se souvient que sa cohabitation avec son nouveau coach, Monty Williams, fut compliquée en 2010-2011 quand les deux hommes défendaient ensemble les couleurs des Hornets de l’époque (les Pelicans d’aujourd’hui).

« Depuis ce moment, on a chacun grandi », rappelle CP3. « On était très têtu à l’époque. J’étais comme un petit dictateur, prêt à couper des têtes et à imposer mes idées et ma vision des choses. Je n’ai pas été, je pense, vraiment bon pour le laisser faire. Il y a eu des moments où j’ai eu l’impression de lui prendre le pinceau des mains. »

Le coach comme le joueur ont désormais plus de recul et Monty Williams ne peut que se réjouir de récupérer un meneur de ce niveau, pour surfer sur les belles performances estivales réalisées dans la « bulle ».

« On a désormais un meneur Hall of Famer dans notre équipe », constate l’entraîneur de Phoenix. « Bien évidemment, il a fallu faire des sacrifices, mais ça en valait le coup. Le risque n’était pas tellement négatif puisqu’on a le sentiment que notre équipe sera plus forte. Je ne manque pas de respect à Ricky Rubio ou à Kelly Oubre Jr., mais Chris, c’est Chris. C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire, surtout à son poste. Il est peut-être le meilleur meneur de sa génération. »