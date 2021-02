Kyrie Irving : « J’étais incapable de défendre sur un poteau »

Depuis l’arrivée de James Harden, les Nets possèdent la meilleure attaque de la NBA, et ils restaient sur quatre victoires de suite. C’est sympa, voire impressionnant,… sauf qu’ils possèdent aussi désormais la pire défense de la NBA, et ils l’ont confirmé cette nuit en encaissant 149 points face aux Wizards. Sans prolongation !

« Cela signifie qu’on ne fait pas assez de stops, et peut-être que ce soir, on pensait que c’était dans la poche » regrette Steve Nash dans le New York Post. « Mais on les a laissés trop souvent se balader ligne de fond et aller au lay-up. On a retiré le pied de l’accélérateur, pensant que c’était gagné. Mais c’est dangereux de faire ça… »

« On doit se regarder dans une glace et voir ce qu’on peut corriger individuellement et collectivement »

Pour Kevin Durant, les chiffres sont accablants. « C’est une défaite qui fait mal. On encaisse 149 points. Ils ont pris 108 tirs. Cela ne donne pas l’impression qu’on a très bien défendu, et on a laissé filer trop de points. »

Côté Wizards, derniers de la conférence Est, Bradley Beal et Russell Westbrook cumulent 78 points, et forcément les regards se tournent vers les arrières de Brooklyn, et Kyrie Irving ne fuit pas ses responsabilités. « On avait ce match en main. On aurait dû le gagner. On doit se regarder dans une glace et voir ce qu’on peut corriger individuellement et collectivement, surtout en matière d’efforts. Ce soir, j’étais incapable de défendre sur un poteau. Ces gars étaient juste devant moi, et je me suis un peu frustré. »

Quant à savoir si la principale faute en revient à Joe Harris, coupable de cette mauvaise passe qui amène le 3-points de Westbrook, ou à Timothé Luwawu-Cabarrot sur son tir manqué derrière, Steve Nash ne veut pas en entendre parler… « C’était juste un geste malheureux… Joe balance la balle, et Kevin part de l’autre côté. C’est juste une erreur, et ça arrive… On a pris 149 points, et c’était une erreur parmi 50 en défense. On n’était pas assez bons en défense. »

Et ça fait un mois que le coach des Nets le répète !