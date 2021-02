Dans une fin de match de dingue, les Wizards retournent les Nets en cinq secondes !

Même si James Harden est sur le flanc, les Nets commencent très fort, sur un 19-5, à Washington. Joe Harris a déjà trouvé la cible à trois reprises à 3-points et les stars Kevin Durant et Kyrie Irving sont également en rythme offensivement. Alors que Jeff Green se fend d’un gros dunk à une main après avoir débordé son adversaire, Brooklyn remporte aisément ce premier quart (38-28).

Mais les Nets se font tout aussi rapidement rattraper en deuxième quart, avec un 9-0 des Wizards dès la reprise.

Adroit à 3-points, une fois n’est pas coutume, Russell Westbrook va également piquer le cuir dans les mains de Kyrie Irving pour ramener Washington qui égalise pour le coup grâce à Bradley Beal. Mais Kevin Durant va dunker sur la tête de Davis Bertans et Brooklyn garde l’avantage à la pause (71-65).

Les deux équipes gardent le rythme en troisième quart. Les superstars se répondent du tac au tac avec Kyrie Irving et Kevin Durant qui continuent leur festival en périphérie tandis que Bradley Beal va chercher un superbe layup main gauche après un grand numéro de dribble. Mo Wagner va de nouveau écraser un gros dunk, et rentre même un tir à mi-distance au buzzer, mais Washington court toujours après le score (108-101).

Une fin de match complètement folle

Bradley Beal monte encore en température en dernier quart. Il enchaîne 8 points rapides pour ramener les Wizards au contact mais Kyrie Irving prend à son tour les choses en main pour remettre les Nets à l’aise. On entre dans le money time mais Beal ne baisse toujours pas le pied, allant arracher un nouveau panier plus la faute. Ne voulant pas être en reste, Westbrook y va aussi de son petit exploit personnel, avec le layup plus la faute de Durant.

À moins de deux minutes de la fin, Washington n’est plus qu’à deux longueurs des Nets. L’atmosphère devient de plus en plus irrespirable alors que Joe Harris et Rui Hachimura se répondent par 3-points interposés. Comme un symbole, Russell Westbrook va égaliser au layup sur la transition face à Kevin Durant qui ne veut pas faire faute. Kyrie Irving calme tout le monde d’un tir en suspension sur la ligne des lancers, puis deux lancers qui donne 5 points d’avance à Brooklyn à 12 secondes de la fin.

Après un raté de Bradley Beal et un autre de Russell Westbrook, les Wizards semblent avoir laissé passer leur chance dans le crunch… Que nenni ! Beal fait mouche à 3-points à moins de 8 secondes du gong. Dans la continuité, Joe Harris perd le ballon sur la remise en jeu et c’est Westbrook qui le récupère. Il dégaine de suite à 3-points. En l’espace de cinq secondes, Washington a inscrit 6 points et reprend le match en mains, insensé !

Kyrie Irving servira bien Luwawu-Cabarrot pour un dernier layup mais il n’y aura ni faute ni lancers. Bradley Beal clôt cet incroyable retournement de situation à D.C. aux lancers (149-146).