Kemba Walker à la peine

Un shoot et tout aurait été pardonné. Si Kemba Walker avait inscrit sa dernière tentative, dans les ultimes secondes face aux Lakers, il aurait sauvé son match et donné la victoire à Boston. Mais il n’y a pas eu de miracle pour le meneur des Celtics, ni pour ses coéquipiers.

Kemba Walker a terminé ce choc contre Los Angeles avec 4 petits points et surtout un affreux 1/12 au shoot, 0/5 à 3-pts, 6 rebonds et 4 passes en 28 minutes.

Ce n’est que son sixième match de la saison, après être revenu de son opération du genou, mais l’ancien des Hornets est clairement loin de son meilleur niveau physiquement. Mentalement aussi…

« Je ne suis pas un joueur qui se frustre », explique-t-il à The Athletic. « Je suis davantage souriant, et je n’étais pas comme ça ce soir (samedi). Mentalement, je me fais mal moi-même. Je ne peux pas me le permettre, pour mon équipe. Mes coéquipiers se tournent vers moi, surtout quand les choses sont dures, donc je ne peux pas baisser les bras et ne pas être mentalement impliqué dans le match, comme ce soir. Je dois faire mieux dans ce domaine. »

« Quand il aura retrouvé le rythme, la machine fonctionnera à pleine régime »

Les premières sorties de Kemba Walker étaient au moins satisfaisantes mais depuis deux matches (San Antonio et Los Angeles), il est dans le dur avec seulement 18 points marqués au total, à 7/27 au shoot dont un vilain 2/12 à 3-pts ! Comme contre les champions en titre, face aux Spurs, il avait manqué de justesse dans le « money time ».

« C’est dur et, à l’évidence, je suis un peu déçu de moi-même », poursuit-il. « Pour être honnête, ce n’est pas la première fois que je shoote mal, il suffit de regarder ma carrière. Je n’ai pas le choix même si j’aimerais mieux shooter. Je fais avec. »

Le manque de rythme plombe Kemba Walker actuellement. Ses minutes sont encore surveillées et les Celtics patinent eux aussi collectivement (cinq défaites en huit matches) depuis qu’ils ont pu reprendre le chemin des parquets après les jours placés à l’isolement et sous le protocole Covid-19.

« On doit davantage le chercher, l’impliquer plus », assure Jayson Tatum. « Il revient d’une opération et son temps de jeu est limité, donc c’est compliqué de retrouver le rythme. Surtout quand on a peu de minutes pour s’exprimer. Quand il aura retrouvé le rythme, la machine fonctionnera à pleine régime. »

De son côté, Jaylen Brown demande à son coéquipier « d’oublier et d’avancer » pour le prochain match, programmé contre les Warriors. Brad Stevens, lui, estime que c’était une « soirée sans ».

« C’est le meilleur des coéquipiers et il se met beaucoup de pression pour être bon », déclare le coach des Celtics. « Les Lakers ont mis une grosse pression sur lui, et ce n’était pas son jour. Ça arrive parfois même si ce n’est pas dans ses habitudes. »