Les Lakers se reprennent à l’arrachée sur le parquet des Celtics

Si LeBron James se met rapidement en évidence, avec un dunk rageur dans le trafic, ce sont Anthony Davis et Jayson Tatum qui se distinguent d’entrée dans cette affiche. Dominateur au rebond et désireux d’aller chercher ses points avec agressivité, l’ailier-fort des Lakers répond à l’ailier des Celtics, qui fait admirer son impeccable footwork pour marquer. À l’image de ce match-up équilibré, les deux franchises rivales font jeu égal dans ces premières minutes (15-15).

Intenable et bien servi par Dennis Schröder (5 passes), Anthony Davis (12 points, 8 rebonds) poursuit son chantier à l’intérieur, permettant aux siens de poser peu à peu leur empreinte sur cette partie. Boston s’en remet désormais à l’étonnant mais non moins précieux Daniel Theis (10 points) pour ne pas se laisser distancer. Après un quart-temps, Los Angeles mène pourtant au tableau d’affichage (28-24).

La rencontre peine jusqu’à présent à s’emballer. Il n’empêche que LeBron James et Jayson Tatum prennent les choses en mains dans le jeu, tous les ballons passant par eux en attaque. Une stratégie qui profite surtout aux Lakers, dont les remplaçants gravitent parfaitement autour de leur « King » pour s’en aller scorer près du cercle. Les champions en titre creusent progressivement l’écart (41-33).

Anthony Davis fait sa loi dans la peinture

Comme souvent cette saison, les Celtics s’appuient sur Jaylen Brown et Jayson Tatum, qui cumulent 29 points à la pause, pour revenir sans plus tarder à hauteur de Los Angeles. Problème pour eux, Anthony Davis revient aux affaires, valide déjà son double-double (18 points, 10 rebonds) et continue de martyriser la raquette celte. Suffisant pour aider les « Purple & Gold » à conserver les commandes, à la mi-temps (52-49).

Au retour des vestiaires, Jaylen Brown active le mode scoring et fait repasser Boston devant, en inscrivant 9 des 11 premiers points de son équipe. Les Lakers peuvent cependant compter sur un Anthony Davis toujours aussi inarrêtable dans la raquette, pour laisser passer l’orage et reprendre l’avantage dans la foulée (66-64).

Moins dispendieux que leurs adversaires, les Celtics vont ensuite réussir un nouveau coup d’accélérateur. Boostés par l’entrée en jeu de Robert Williams, qui a d’ailleurs conclu une magnifique action après une passe dans le dos de Jayson Tatum, ils signent un run de 8-0 pour terminer ce quart-temps et virer en tête, à douze minutes de la fin (78-71).

Marcus Smart sort sur blessure

Vent de panique au TD Garden lorsque Marcus Smart se fait mal à la jambe sur une reprise d’appui et quitte le parquet, aidé de ses coéquipiers. Pour ne rien arranger, les Lakers démarrent ce dernier acte par un 8-0, avec leurs remplaçants. Les Celtics ne s’effondrent pas pour autant et tout reste à faire, à l’approche du money-time (85-85).

Ces moments chauds, LeBron James les adore et il le prouve en convertissant deux 3-points coup sur coup. Boston s’en remet à Jaylen Brown et Jayson Tatum pour se maintenir à deux possessions, à deux minutes de la fin (93-89). À -7, les C’s continuent de se battre et reviennent finalement à -1, à 32 secondes du buzzer, grâce à deux nouveaux paniers de Tatum (96-95) !

Ces 30 dernières secondes seront finalement folles, Anthony Davis perdant la balle avant de prendre son tir. Sur la contre-attaque suivante, le très maladroit Kemba Walker ( hérite du ballon et peut prendre un bon tir à mi-distance… Raté ! Mais Daniel Theis peut tenter une claquette sur le rebond offensif… Sans plus de réussite ! Les Lakers l’emportent donc d’un petit point sur le parquet de leurs rivaux historiques (96-95).

Dominateur de bout en bout, Anthony Davis (27 points, 14 rebonds) a été l’homme fort des « Purple & Gold » ce soir, tandis que LeBron James (21 points, 7 rebonds, 7 passes) et Montrezl Harrell (16 points, 5 rebonds, 3 contres) l’ont bien épaulé. En face, Jayson Tatum (30 points, 9 rebonds) et Jaylen Brown (28 points) ont quant à eux cruellement manqué de soutien, compte tenu de la performance calamiteuse de Kemba Walker (1/12 aux tirs). En espérant, enfin, que la blessure de Marcus Smart ne soit pas trop grave…