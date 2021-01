En deux minutes, Ben Simmons a mis K.O. les Celtics et fait taire les critiques

Si Joel Embiid a définitivement pris les rênes de la franchise de Philadelphie, et qu’il joue comme un MVP, c’est bien Ben Simmons qui a fait la différence dans le « money time » face aux Celtics. A deux doigts de faire ses valises à Houston puisque son agent l’avait prévenu des discussions, le meneur All-Star était d’une grande discrétion en attaque cette nuit. Après trois quart-temps, il en était à 4 points en trois tirs, et son impact était essentiellement en défense.

Et puis, Simmons s’est soudainement fait violence ! Un rebond offensif pour récupérer son tir raté, et il met dedans. Puis il drive en force pour provoquer la faute de Marcus Smart, et finir main droite. Puis, il intercepte une passe trop molle pour Kemba Walker, et s’en va dunker. Enfin, il reprend à nouveau l’axe, pour finir à nouveau main droite. Il s’est écoulé deux minutes, et le score est passé de 101-97 à 117-102 ! Simmons vient de tuer le match, et il répète qu’il se fout de ses stats et de prendre 15 tirs par match.

« Peu de joueurs sont capables de faire ce que je fais »

« C’est une nouvelle saison, et je suis uniquement focalisé sur la victoire, et sur les moyens de faire gagner l’équipe, et je pense que c’est bien » a-t-il réagi. « Je ne vais pas sur Instagram. Je ne vais pas sur Twitter, et donc je ne peux pas vraiment répondre aux gens car franchement, je m’en fous… Mais si Doc Rivers dit quelque chose, ou que Sam Cassell ou d’autres viennent vers moi, c’est une autre histoire. »

Alors qu’il a pris moins de 10 tirs à 9 reprises en quatorze matches, Simmons assure qu’il est heureux dans son rôle. « C’est unique et différent, et peu de joueurs sont capables de faire ce que je fais. Je vais au cercle, je marque des points, je prends des rebonds, je facilite le jeu des autres et défensivement, je fais des stops. Peu de joueurs en NBA en sont capables. C’est rare. Donc je vais continuer à faire progresser mon jeu, et m’améliorer pour mon équipe. Mais au final, je veux juste gagner. Et peu importe si j’ai besoin de faire 10 interceptions et d’inscrire aucun point, ou de faire 50 passes et de prendre aucun rebond. Peu importe, je le ferai. »

Pour Doc Rivers, il n’y a rien de plus à demander à Simmons. C’est un leader défensif et un « playmaker ». Si l’équipe est leader de sa conférence, c’est parce que Simmons est idéal pour faire tourner la boutique.

« On ne l’a pas vu avant la fin du match, mais il jouait déjà très bien avant » insiste le coach des Sixers. « Et c’est ce que j’essaie de faire comprendre à tout le monde. Il fait tellement de choses pour cette équipe. Sa méthode pour nous faire gagner est épatante. L’autre soir, personne n’en avait parlé, mais il avait été tellement important pour nous permettre de gagner, par tout ce qu’il fait, les coupes, les écrans, les passes… Ben fait tellement de choses qu’il ne peut pas se focaliser sur une chose. Pour moi, il est trop bon pour que je le focalise sur les points. Ce serait du gâchis de le concentrer là-dessus. »