Le MVP de la nuit : Joel Embiid, trop puissant et trop technique

Luka Doncic (36 points, 11 passes 9 rebonds) aurait fait un beau MVP de la nuit, mais difficile de ne pas mettre en valeur Joel Embiid, tant le sentiment de domination face aux Celtics est impressionnant.

Le Camerounais n’a pourtant disputé « que » 30 minutes, à cause de ses problèmes de fautes, mais quand il était sur le terrain, il a écœuré tous les intérieurs de Boston qui se sont présentés face à lui, avec un mélange d’adresse, de puissance et de technique qui rappelle forcément Hakeem Olajuwon.

À la base du jeu de son équipe, par ses fixations poste bas, Joel Embiid y impose donc son savoir-faire, et ce sont Daniel Theis, Robert Williams et Tristan Thompson qui ont logiquement souffert tour à tour.

Comme le montre ce dribble d’hésitation face à son adversaire allemand, qu’il peut ensuite enrhumer pour aller dunker ligne de fond, Joel Embiid est en pleine confiance. Et comme il a retrouvé la foi en ses coéquipiers, c’est tout Philadelphie qui récupère un bel équilibre, pour profiter des prises à deux afin de créer des décalages.

Certes, le Lion indomptable force parfois encore un peu, ce qui lui a coûté plusieurs fautes et balles perdues, mais il pose une empreinte tellement énorme sur le match qu’il est difficile de lui en vouloir.

Au final, il termine donc la partie avec 38 points à 11/15 au tir, 11 rebonds, 3 passes (mais 5 balles perdues) et plusieurs actions de grande classe, avec un superbe travail d’appui et de feintes face à Daniel Theis ou Robert Williams, ou une démonstration de tir à mi-distance face à Tristan Thompson. Et un stepback de loin en point final.