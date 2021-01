Udonis Haslem n’était pas très chaud à l’idée de voir James Harden à Miami…

Il y a eu quelques contacts mais les Rockets étaient bien trop gourmands pour Pat Riley, et finalement James Harden n’a pas rejoint le Heat. Si Jimmy Butler l’aurait accueilli à bras ouverts car il est persuadé que ça pouvait coller entre eux, Udonis Haslem est bien plus perplexe.

Alors qu’il dispute sa 18e saison avec Miami, le vétéran imaginait mal James Harden dans un tel environnement.

« Je savais qu’on ne l’aurait pas. Ce que je veux dire, c’est qu’on ne peut pas amener Harden à Miami. Je dis ça en passant… Même si j’avais voulu que ça marche, dans ma tête, c’était impossible » a expliqué Udonis Haslem .

La raison de cette frilosité n’est pas liée au basket, mais plutôt au goût pour la fête du nouvel arrière des Nets. « Il aurait fallu que je vieillisse de 15 ans pour essayer de le surveiller. Il aurait fallu qu’il me fasse dormir dans la chambre d’amis et que je garde un œil sur lui. Pour de vrai, j’aurais été chargé de la sécurité ».

Et maintenant que James Harden a finalement rejoint Kyrie Irving et Kevin Durant, que pense-t-il de ce trio ?

« Ils ont trois joueurs dans leur équipe qui possèdent chacun une chaussure signature, et ce sont tous de très grands joueurs. J’ai beaucoup de respect pour eux, mais il reste du travail à faire » rappelle-t-il. « Ils ont monté un super groupe là-bas, et ils ont évidemment un staff de folie avec Steve Nash. Peu importe qu’il soit sans expérience. Il a une intelligence qui dépasse l’entendement. Ceci dit, on est impatient de relever ce challenge. »

Ce sera samedi et lundi au Barclays Center, et ça promet…