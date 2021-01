Les Timberwolves toujours sur la piste de P.J. Tucker

Après avoir enfin défendu contre les Spurs, les Timberwolves avaient quatre jours pour préparer la rencontre face à l’équipe B des Grizzlies. Mais les hommes de Ryan Saunders ont concédé un 38-17 dans le dernier quart, et la défaite, la huitième en onze matchs.

De quoi énerver Karl-Anthony Towns et pousser les dirigeants du club à s’activer en coulisses : ils devraient bientôt recontacter les Rockets au sujet de P.J. Tucker, assureThe Athletic. L’intérieur arrive à la fin de son contrat de quatre années et doit toucher environ 8 millions de dollars cette saison.

Nous apprenions hier sans surprise que beaucoup d’équipes étaient sur le dossier, Minny faisant partie de celles qui gardent un œil sur le vétéran depuis plusieurs mois.

Après des négociations houleuses et le départ de James Harden, l’heure serait venue pour les Wolves d’attaquer avec la volonté de densifier une raquette qui a encore encaissé 80 points contre les Grizzlies.

Difficile d’imaginer l’ailier fort de 35 ans (qui n’a jamais été champion) s’inscrire dans le projet du club au-delà de cette saison, et des équipes beaucoup plus séduisantes vont s’intéresser à lui. Minny pourrait proposer des choix de Draft que d’autres non pas, une monnaie d’échange qui peut avoir de la valeur pour une franchise en transition comme Houston, qui chercherait apparemment trois choix de Draft au second tour pour lâcher son ailier fort.