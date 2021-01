Karl-Anthony Towns frustré par l’attitude des Wolves

Depuis le début de saison, Minnesota peine à défendre et donc à gagner des matches. Contre les Grizzlies, Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers ont surfé sur la victoire face aux Spurs pour dominer pendant trois quart-temps.

Puis, en dernier acte et malgré une avance de douze points, les hommes de Ryan Saunders déjouent, encaissent un 14-0 en deux minutes et se précipitent vers la défaite…

« On ne peut pas laisser en vie ce genre d’équipes, surtout quand il manque deux stars en face », déplore l’intérieur au Star Tribune, en faisant référence aux absences de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. à Memphis. « Dès qu’on relâche la pression, qu’on ne suit pas notre système, qu’on n’a plus la discipline, on perd. Tout cela, ça a fonctionné pendant trois quart-temps. »

Perdre quand on joue mal, c’est une chose. Mais s’incliner quand on a bien joué pendant une majorité de la rencontre, c’est encore plus décevant pour Karl-Anthony Towns, qui n’accepte pas ce relâchement coupable.

« C’est vraiment frustrant, c’est le moins qu’on puisse dire. Je suis très déçu par notre discipline, plus que par nos efforts. On doit faire mieux que ce dernier quart-temps (perdu 38-17), on ne peut pas mener de dix points après trois quart-temps et se dire qu’on est bon, que la NBA c’est comme ça. Dans cette ligue, il n’y a pas de place pour les gamins. Il faut grandir. »

En encaissant 80 points dans leur raquette, les Wolves confirment que leur défense n’est pas en place, pas assez physique et mal organisée.

« Cette capacité à empêcher l’adversaire de marquer, c’est là qu’on doit grandir collectivement », prévient le double All-Star. « On a arrêté de marquer en dernier acte, c’est aussi simple que ça », ajoute D’Angelo Russel. « On a aussi arrêté de faire des stops. »