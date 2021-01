Les Wolves s’écroulent dans le dernier quart-temps face aux Grizzlies

Après leur victoire face aux Spurs pour mettre fin à une série de sept revers consécutifs, les Wolves ont l’occasion d’enchaîner face à des Grizzlies toujours privés de Ja Morant ou encore Jaren Jackson Jr.

Karl-Anthony Towns est bien présent pour Minnesota mais on voit surtout le duo D’Angelo Russell – Malik Beasley en ce début de match. Le premier zigzague pour s’offrir les petits tirs qu’il aime à mi-distance, tandis que le second n’a jamais rencontré un tir qu’il n’aime pas, et dégaine avant que la défense de Memphis n’ait pu se placer.

Les Grizzlies s’accrochent collectivement, en allant plutôt chercher des points dans la raquette, par l’énergique Brandon Clarke, le puissant Jonas Valanciunas ou le malin De’Anthony Melton.

Les deux équipes ne se lâchent toujours pas à la mi-temps (58-56) dans ce match rythmé, avec deux groupes qui cherchent à mettre du rythme. C’est finalement Minnesota qui va faire l’écart grâce à un D’Angelo Russell intenable. Le meneur donne le tournis aux Grizzlies et son équipe passe à +12 vers la fin du troisième quart-temps.

Les hommes de Ryan Saunders ont alors l’occasion de s’assurer un succès précieux, mais ils vont s’écrouler. C’est d’abord le banc qui flanche, et l’entraîneur remet vite ses titulaires, qui n’arrivent pas à inverser la tendance.

Grayson Allen, Dillon Brooks, Brandon Clarke ou Jonas Valanciunas se rapprochent trop facilement du cercle, alors que les tirs des Wolves ne rentrent plus, et quand Kyle Anderson rentre deux 3-points consécutifs, ça sent vraiment le roussi pour les locaux. Emportés par la furia du Tennessee dans le dernier quart-temps (38-17), l’équipe de Minneapolis s’incline donc (107-118) et peut nourrir pas mal de regrets. Elle doit surtout affirmer son caractère.