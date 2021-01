Le dossier P.J. Tucker pourrait s’emballer plus vite que prévu

C’est un dossier qu’on s’attendait à voir arriver sur la table un peu plus tard, mais le transfert de James Harden a bousculé l’agenda de la ligue : en fin de contrat à Houston et frustré de ne pas avoir été prolongé, P.J. Tucker pourrait bientôt faire ses valises. Et plusieurs équipes se sont déjà manifestées selon The Athletic.

« Je veux être avec quelqu’un qui veut de moi, peu importe qui » avait-il lâché dès la présaison. Quelques jours plus tard, le joueur et la franchise se mettaient autour de la table pour discuter, mais plus rien depuis, et ce n’est pas forcément la passivité de ses dirigeants qu’il remet en cause.

« Ce n’est même pas seulement la prolongation de contrat. Ce n’est pas le but ultime » assurait-il. « Le but est d’être dans un endroit où l’on vous désire, où vous voulez être. C’est ce que tous les joueurs veulent. Personne ne veut être là où on ne veut pas de lui. Il y a certaines façons de le montrer. Il ne s’agit pas seulement de la prolongation de contrat. »

Le précieux vétéran de 35 ans arrive à la fin de son contrat de quatre années et doit toucher environ 8 millions de dollars cette saison. Un salaire très abordable pour des équipes en quête d’un solide renfort défensif pour lutter face à Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant durant les playoffs, par exemple. On pense ainsi à Miami ou Boston.

Pour les Rockets, ce serait en tout cas le point final d’une époque avec le départ de leur âme défensive, après ceux de Daryl Morey, Mike D’Antoni et James Harden.