Fin de quarantaine pour Zion Williamson

Si Eric Paschall a été victime d’un « faux positif », l’obligeant ainsi à s’isoler et à manquer une rencontre, Zion Williamson, lui, s’est retrouvé face à un test Covid-19 « pas concluant ».

Par mesure de précaution, il avait été isolé et n’avait pas participé au match face aux Clippers mercredi soir.

Les résultats définitifs, qui ont finalement permis à l’intérieur de rejoindre ses coéquipiers ce jeudi, nous apprend ESPN, sont arrivés après la défaite à Los Angeles. La courte quarantaine de Zion Williamson est donc terminée et il pourra affronter les Lakers ce vendredi soir.

Une bonne nouvelle pour Stan Van Gundy, car New Orleans est dans le dur actuellement avec quatre défaites de rang (4 victoires pour 6 défaites au total) et les Pelicans sont également privés de Lonzo Ball et Eric Bledsoe. Même s’il n’est pas encore écarté que ce dernier soit de retour face aux champions en titre.