Covid-19 : Eric Paschall piégé par un « faux positif »

Mis en quarantaine en début de semaine après avoir été testé positif au Covid-19, Eric Paschall est déjà libéré, le résultat du test s’étant avéré être un « faux positif ».

Même s’il a tout de même raté un match, face aux Pacers, Steve Kerr a ainsi pu le réintégrer à l’entraînement hier, et l’intérieur sera donc disponible pour la rencontre de ce soir à Denver.

« J’ai eu un faux positif. J’ai été mis en quarantaine 24 heures jusqu’à ce que je reçoive les résultats de mes nouveaux tests qui étaient négatifs, donc tout va bien. Aucun système n’est parfait. C’est dommage de ne pas avoir pu jouer le dernier match, mais je suis de retour et heureux de pouvoir prendre l’avion », a déclaré l’intérieur.



L’absence d’Eric Paschall, parmi les joueurs majeurs de la « second unit », a coûté à Golden State, même si elle a permis à James Wiseman de bénéficier de son plus gros temps de jeu mardi (26 minutes). Se mesurer à la paire Turner-Sabonis n’était pas vraiment un cadeau pour le rookie. « Ça a été une bonne chose pour lui de pouvoir plus jouer, prendre de l’expérience et être plus à l’aise sur le terrain », a précisé Eric Paschall sur son coéquipier.