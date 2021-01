Les Nuggets remettent les Knicks à leur place

Les Knicks veulent optimiser leur dimanche et ils démarrent du bon pied. Julius Randle dérange Nikola Jokic poste bas, et montre l’étendue de son talent près du cercle, confirmant son très bon début de saison jusqu’à présent. Le buffle gaucher est bien aidé par Reggie Bullock, en réussite sur les tirs ouverts qui lui sont offerts sur un plateau, et les locaux sont devant (13-12).

La défense adverse passe en zone, et Jokic prend le contrôle des opérations. Le Serbe réorganise le jeu de sa formation, et les Knicks commencent à oublier leurs principes de jeu, ce qui a le don d’agacer Tom Thibodeau.

Le technicien local fait entrer Austin Rivers et Nerlens Noel, mais son équipe traverse le désert offensivement, en ratant tir après tir. Jokic fait tourner en bourrique Noel dans la raquette, et noircit la feuille comme à son habitude (8 points, 6 rebonds, 2 passes). Après douze minutes, les Nuggets sont devant au tableau d’affichage (28-21).

La « seconde unit » de Denver pilonne la peinture du Madison Square Garden, et les Knicks ne trouvent pas la solution pour stopper l’hémorragie. JaMychal Green s’amuse face à Kevin Knox et les hommes de Mike Malone déroulent leur plan de jeu à merveille. Les titulaires locaux reviennent sur le parquet, et à mi-quart, les Nuggets commencent à prendre le large (43-26). Randle tente de sonner la charge pour New York, mais ses coéquipiers ne paraissent pas inspirés, et le manque de meneur de talent côté Knicks n’aide vraiment pas à développer un jeu offensif fluide.

Jokic poursuit son clinic sur l’ensemble de l’équipe locale, et Jamal Murray peut allumer de loin, pour le plus grand plaisir de Facundo Campazzo qui fait tourner sa serviette sur le banc. Les Knicks sont K.O debout, et n’arrivent pas à trouver de solution face au superbe jeu collectif des joueurs venus du Colorado. À la pause, le break est fait (59-38).

Denver, la force tranquille

Julius Randle tente de sonner la charge et de réveiller les siens, et R.J Barrett n’arrive pas à ajuster son tir pour être une menace pour l’instant. L’arrière canadien tente de freiner les offensives de son compatriote Murray, mais les Nuggets ont plusieurs solutions dans leur musette. Elfrid Payton marque quelques points près du cercle, mais les hommes en bleu ne sont pas dans un grand jour (68-48).

Tom Thibodeau pousse ses joueurs à serrer la vis en défense, et Reggie Bullock, puis Mitchell Robinson mettent de l’intensité pour protéger leur cercle. Jokic calme vite les ardeurs locales en distillant deux superbes passes, puis en mettant Robinson dans le vent sur plusieurs feintes près du cercle. Déjà en mode double-double (22 points, 10 rebonds), le pivot All-Star mène la danse pour les siens (82-64).

Facundo Campazzo foule le parquet, et lâche une superbe passe à Morris, qui plante une banderille de loin pour se montrer. Les Knicks ont moins de douze minutes pour tenter une remontée fantastique, mais seul Austin Rivers est en réussite en de début d’ultime quart temps. Nerlens Noel fait n’importe quoi en défense sur Isaiah Hartenstein, et la seconde unité des Bockers ne remplit pas sa mission (97-72).

Tom Thibodeau remet son cinq majeur, mais Mike Malone continue à faire confiance à ses remplaçants. P.J Dozier peut se dégourdir les jambes, et Hartenstein prend sa sixième faute en moins de…12 minutes de temps de jeu. Le pivot allemand se fait chambrer par ses coéquipiers sur le banc et sourit, et Coach Thibodeau vide son banc en perspective du match de demain face aux Hornets. Bol Bol entre en jeu et colle une énorme crêpe au pauvre Dennis Smith Jr., puis claque un 3-points en suivant. Les Nuggets terminent la semaine de la meilleure des manières avec ce back-to-back victorieux, à Philadelphie samedi, et New York ce dimanche (114-89).