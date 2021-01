G-League : tous les détails de la reprise

La G-League a officialisé la tenue de sa saison 2020/21. Celle ci se disputera à partir du mois prochain, dans la même « bulle » qui a permis à la NBA de terminer sa saison 2019/20, à Orlando.

Dix-huit formations seront sur la ligne de départ dont la Team « G-League Ignite », composée en partie d’anciens lycéens. Chaque équipe disputera 15 matchs de classement. Les huit meilleures se retrouveront ensuite pour des playoffs avec match à élimination directe. Contrairement à une saison traditionnelle, la « G-League Ignite » pourra se qualifier pour les playoffs « en raison des circonstances uniques de cette année », précise le communiqué.

À noter que les franchises NBA dont les équipes de G-League ne figureront pas dans la « bulle » auront l’occasion d’assigner ou de transférer leurs joueurs ainsi que leurs deux « two-way players » vers les équipes engagées à Orlando. Une Draft aura également lieu lundi prochain, incluant notamment des joueurs vétérans, chaque équipe ayant désormais droit à un joueur ayant au moins cinq ans au compteur en NBA. Dans cette Draft, on retrouvera ainsi Michael Beasley et Lance Stephenson.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos équipes, le syndicat des joueurs et des experts du domaine de la santé publique pour mettre au point une structure qui permette à nos équipes de se réunir sur un seul site et de jouer en toute sécurité », s’est félicité Shareef Abdur-Rahim, président de la G-League. « Nous sommes ravis de revenir au basket et de remplir notre mission en tant que ressource essentielle pour la NBA dans le développement des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des différents staffs et membres de front-offices ».

Le calendrier complet sera publié prochainement. La saison pourrait débuter le 8 février.

Les équipes engagées :

– Agua Caliente Clippers (LA Clippers)

– Austin Spurs (San Antonio Spurs)

– Canton Charge (Cleveland Cavaliers)

– Delaware Blue Coats (Philadelphia 76ers)

– Erie BayHawks (New Orleans Pelicans)

– Fort Wayne Mad Ants (Indiana Pacers)

– Greensboro Swarm (Charlotte Hornets)

– Iowa Wolves (Minnesota Timberwolves)

– Lakeland Magic (Orlando Magic)

– Long Island Nets (Brooklyn Nets)

– Memphis Hustle (Memphis Grizzlies)

– Oklahoma City Blue (Oklahoma City Thunder)

– Raptors 905 (Toronto Raptors)

– Rio Grande Valley Vipers (Houston Rockets)

– Salt Lake City Stars (Utah Jazz)

– Santa Cruz Warriors (Golden State Warriors)

– Westchester Knicks (New York Knicks)