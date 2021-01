G-League : Michael Beasley, Lance Stephenson et Jeremy Lin sur la ligne de départ

Avec leur « bulle » à Orlando prévue pour la fin janvier, la G-League se prépare pour sa rentrée. Lundi prochain se déroulera ainsi une Draft à laquelle participeront les dix-sept équipes affiliées qui se sont portées volontaires pour jouer ce tournoi à huis-clos.

Grâce à un assouplissement du règlement, l’antichambre de la Grande Ligue autorise désormais chaque équipe à accueillir un vétéran NBA (avec au moins cinq saisons au compteur) et, selon The Athletic, on devrait retrouver des noms connus, comme Michael Beasley, Lance Stephenson, Emeka Okafor, mais aussi Jeremy Lin ou Nik Stauskas.

Après s’être fait couper par les Pistons, LiAngelo Ball sera aussi de la partie. Il y aura également l’équipe indépendante, la G-League Ignite, qui compte dans ses rangs les prospects, Jalen Green et Jonathan Kuminga, mais aussi le phénomène philippin, Kai Sotto, et l’Indien Princepal Singh.

Côté Français, on sait que Elie Okobo a trouvé une place dans l’effectif des Nets de Long Island, et on imagine que d’autres s’y ajouteront, probablement Jaylen Hoard (coupé par les Blazers) et Adam Mokoka (rapidement aperçu avec les Bulls cette saison) qui y ont déjà évolué et cherchent des minutes.

Voici une liste de joueurs « vétérans » qui pourraient se retrouver à Orlando pour le tournoi G-League :

– Michael Beasley

– Lance Stephenson

– Jeremy Lin (Santa Cruz Warriors)

– Nik Stauskas (Raptors 905)

– Emeka Okafor

– Justin Patton

– Jacob Evans

– Dzanan Musa

– Admiral Schofield

– Terrence Jones

– Shabazz Muhammad

– Phil Booth

– Dusty Hannahs

– Jemerrio Jones

– Cory Jefferson

– Freddie Gillespie

– Kenny Wooten

– Antonio Blakeney

– Tyler Ulis

– Quincy Pondexter

– Diamond Stone

– Hollis Thompson

– Cat Barber

– Isaiah Briscoe