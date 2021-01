Damian Lillard a passé sa frustration sur les Wolves

La défaite de Portland face à Chicago plus tôt cette semaine était une faute de goût. Une erreur de parcours qu’il fallait gommer au plus vite.

Et comme souvent dans ces cas-là, c’est Damian Lillard qui s’est chargé de donner le ton et ouvrir la voie pour ses Blazers qui ont finalement établi leur record de saison aux points marqués face à des Wolves aux dents creuses.

« Après le match face à Chicago, j’étais vraiment frustré et irrité. C’est un match qu’on aurait dû gagner », affirmait le meneur sans détour sur NBC Sports. « On avait un gros écart en notre faveur et je pense qu’on était la meilleure équipe. C’est une défaite difficile à avaler, surtout à domicile parce qu’on avait déjà fait l’écart. »

Avec 15 points dès le premier quart, puis 26 à la pause, et enfin 39 en fin de troisième quart, Damian Lillard n’a pas pu attendre le money time. Il fallait frapper fort d’entrée, et porter l’estocade aussi tôt que possible. Avec cette prestation offensive de haute volée, le meneur cumule une 5e sortie à 30 points ou plus, le plus gros total de la Ligue, et une 4e victoire sur ces 5 matchs.

« Je dois être plus agressif, en mode ‘attaque’. Il faut simplement essayer d’élever le sentiment d’urgence dès le début du match. J’ai trouvé que notre seconde unité a bien pris le relais en deuxième quart. La balle a bien bougé et je pense que c’est comme ça qu’on trouve vraiment notre jeu. »

« C’est mon boulot de reconnaître ces moments-là et de prendre davantage le contrôle »

Bien aidé par un Jusuf Nurkic plus efficace et son lieutenant de toujours, CJ McCollum, Damian Lillard ne voulait pas revivre le cauchemar de l’autre soir face aux Bulls, entre maladresse et manque d’engagement généralisé…

« Le match d'[hier] soir était similaire, un match qu’on pensait devoir gagner, sans leur meilleur joueur et avec une équipe qui est moins expérimentée que la nôtre. Je me suis dit que si on reproduisait le même type de performance que mardi, avec une nouvelle défaite, ça ferait vraiment tache. C’est mon boulot de reconnaître ces moments-là, et de me montrer plus appliqué et savoir prendre davantage le contrôle des opérations. »

Déchaîné face aux défenseurs de Minnesota, en grosse difficulté en ce moment, Damian Lillard a néanmoins fait le travail jusqu’au bout. En troisième quart, la messe était dite avec un écart au-dessus de la trentaine et Damian Lillard à un excellent 7/12 à 3-points, mais aussi 7 rebonds, 7 passes et un record de saison à 3 interceptions.

« Je crois que Dame avait déjà marqué 15 points en premier quart. En même temps, il a fait du très bon boulot dans la distribution avec des passes pour impliquer Jusuf. Il a bien géré l’équipe tout en profitant de ses opportunités », conclut Terry Stotts. « Quand il tire comme ça à 3-points, ça ouvre évidemment le jeu pour lui et pour l’équipe. Il a simplement eu les bonnes sensations sur son jeu et pour l’équipe sur ce match. »

Avec un calendrier très clément jusqu’à la fin janvier, à domicile sauf pour deux déplacements à Sacramento, les Blazers feraient bien de faire le plein de victoires – et de confiance – sur ce début de saison afin de ne pas reproduire le schéma de la saison passée, marquée par leur inconstance et leur défense oublieuse…