Portland – Chicago : Zach LaVine plus clutch que Damian Lillard

Déçus de leur road trip californien, les Blazers prennent leur match face à Chicago par le bon bout. CJ McCollum et Damian Lillard allument les premières mèches de loin et la défense de Portland repousse les assauts des Bulls. Portland compte rapidement 10 points d’avance mais traverse également une période de disette offensive en milieu de période.

Coby White ramène les siens à -5 mais Lillard se remet au travail. Après une tentative de dunk bloquée par une faute, il se fait justice lui-même aux lancers mais aussi sur un stepback, avec le pied sur la ligne. Carmelo Anthony clôt la période d’un 3-points validé, cette fois, et l’écart est grand : +18 (39-21).

Zach LaVine à 0 point, ce sont les autres Bulls qui assurent en attendant, avec le vétéran Thaddeus Young par exemple. Pendant ce temps, tout roule pour les Blazers avec un gros dunk de Derrick Jones Jr. et le travail près du cercle d’Enes Kanter. Ce dernier se fait cependant contrer par LaVine après un rebond offensif et Chicago réagit en fin de période.

Les Bulls haussent le ton en défense et l’adresse fuit Portland qui shoote alors à 4/16 en deuxième quart. Nurkic a beau s’imposer en puissance, après le rebond, ce sont bien les coéquipiers de Coby White et Patrick Williams qui ont le vent en poupe. Ils remportent le 2e quart assez nettement (24-15) et reviennent au score (54-45).

Zach LaVine maladroit mais clutch

Les deux équipes mettent le ballon à l’intérieur pour reprendre l’action en troisième quart-temps. Wendell Carter Jr. s’impose au layup en dégageant Nurkic de son chemin mais le pivot bosnien est bien servi par Lillard pour la réplique immédiate. Robert Covington Jr. est toujours aussi propre après ses trois tirs primés et un petit floater tandis que Derrick Jones Jr. nous gratifie d’un nouveau dunk aérien sur la transition.

Mais Chicago continue de grignoter son retard avec Zach LaVine qui fait enfin mouche derrière l’arc et commence à mettre de la pression sur la défense. Carmelo Anthony fait cependant 3/3 à 3-points pour garder une distance de sécurité mais il se prend aussi une technique pour s’être trop plaint. Et, aussi rapidement que deux tirs à 3-points de Coby White et Garrett Temple, les Bulls ne sont plus qu’à -4 (85-81).

Otto Porter Jr. égalise tôt dans la période, et les Bulls prennent même l’avantage avec Patrick Williams qui dunke et Thaddeus Young qui s’impose encore au poste bas.

La tension se fait sentir pour les Blazers, menés dans les deux dernières minutes. Ils accumulent les mauvais choix, notamment à 3-points alors que les jeunes Bulls vont chercher des points dans la peinture (ou aux lancers).

Exemplaire au rebond, Coby White donne 6 points d’avance à Chicago et seul Damian Lillard parvient à scorer, aux lancers, sur la dernière minute et demie de jeu. Globalement maladroit, le meneur remet pourtant Portland à -1 avec 20 secondes à jouer et Zach LaVine, également en manque d’adresse tout le match, rentre le tir à 3-points qui scelle la victoire des Bulls, malgré un ultime exploit de Damian Lillard à 3-points également (111-108).