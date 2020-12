Les Blazers prônent la patience pour leur défense en chantier

Entre la victoire face aux champions en titre et la défaite de cette nuit, les Blazers ont montré deux visages totalement différents. Alors, certes, il y a eu l’excellente prestation de Gary Trent Jr. face aux Lakers, et ce dernier était absent hier soir, mais le vrai problème de Portland n’est pas là…

« La raison pour laquelle on a perdu est bien plus profonde que ça », analysait Damian Lillard après le match. « Nous n’avons pas respecté nos principes défensifs, et on n’a pas aussi bien communiqué défensivement que lors du match face aux Lakers. »

Et comment ! En encaissant 76 points en première mi-temps, avec un insolent 14/21 à 3-points des Clippers, les Blazers ont pris rafale sur rafale. Leur défense a éclaté en milles morceaux face à Paul George et Kawhi Leonard qui ont fait ce qu’ils voulaient face à un premier rideau déchiré en lambeaux.

« On sortait d’un bon effort défensif face aux Lakers », argumente Terry Stotts pour NBC Sports. « Je pense qu’il est encore trop tôt pour juger notre défense. On a joué quatre matchs seulement et on a réalisé des mauvais matchs défensifs face à des équipes qui font bien circuler le ballon, que ce soit Denver en présaison, ou Utah et [hier] soir face aux Clippers. »

Incapable d’arrêter les deux superstars californiennes, la défense de Rip City a également pris l’eau de toutes parts face aux « role player » de Los Angeles, et notamment face à Lou Williams et Nicolas Batum qui se sont régalés d’espaces libres à l’extérieur, et même de rebond offensif ou de petits tirs près du cercle.

« On doit jouer plus dur, mais il faut aussi un échantillon plus important pour savoir ce qu’il en est »

Après avoir fait de la défense leur nouveau cheval de bataille en amont de la saison, les Blazers se retrouvent encore en queue de peloton, à la 29e place de l’efficacité défensive sur ce début d’exercice. Déjà alarmant ?

« On est entré dans ce match en sachant qu’ils ont 9 ou 10 très bons shooteurs à 3-points. C’est une de leurs forces et c’est comme ça qu’ils gagnent des matchs. Il faut les féliciter pour leur mouvement de ballon et puis leur adresse aux tirs », reprend Terry Stotts. « C’est une combinaison de leur attaque et de notre défense au final. Mais c’est encore un peu tôt pour savoir où on en est défensivement. Après quatre matchs, les classements ne veulent pas dire grand-chose. Il faudra revoir ça après 10, 15 ou 20 matchs. »

Pour Damian Lillard, à côté de son basket à 0/8 à 3-points et 3/14 aux tirs en général, il faut également raison garder. Et puis tirer un coup de chapeau aussi aux Clippers, remontés depuis leur fessée face à Dallas.

« Ils ont encaissé une défaite de 50 points récemment donc ils sont super concentrés, mais cette défaite est aussi de notre faute. On a accumulé plus de balles perdues que sur nos trois premiers matchs réunis. On a raté des tirs ouverts et surtout on leur a autorisé des bonnes positions de tirs parce qu’on était en retard sur nos rotations et pas suffisamment actifs, tout simplement. »

Bien que certaines actions ont rappelé de bien mauvais souvenirs de l’an passé, avec une passivité aux rebonds et un manque flagrant de liant, la saison est encore jeune. Il n’est donc pas encore temps de tirer à boulets rouges sur les Blazers. Bref, « Dame Time » joue la montre…

« À chaque match, on me demande comment notre défense évolue. Un match, c’est bien, le suivant, c’est moins bien. On est encore en train de chercher notre voie. On doit jouer plus dur, mais il faut aussi un échantillon plus important pour savoir ce qu’il en est. Il y aura des bons et des mauvais matchs mais c’est le cas partout, pour tout le monde dans la Ligue. Aucune équipe ne sait vraiment et complètement qui elle est à ce stade. »