Portland met l’accent sur la défense

27e au classement de l’efficacité défensive l’année passée, au milieu de bonnets d’ânes tels que les Cavs, les Wizards ou encore les Hawks, Portland n’a clairement pas tenu son rang sur sa moitié de terrain.

Seule équipe qualifiée en playoffs, avec les Mavs, à faire partie du dernier tiers de la Ligue en défense, les Blazers ont certes réussi à compenser pendant la saison régulière grâce à leur formidable force de frappe offensive, mais le constat était bien trop alarmant.

« Les meilleures équipes défensives sont celles qui présentent de la polyvalence et de l’envergure au large »

Neil Olshey et son staff de Rip City ont donc avant tout cherché à corriger le tir en recrutant des défenseurs, dont Robert Covington et Derrick Jones Jr. notamment sur les ailes.

« Une des raisons pour laquelle la saison passée a été décevante en général, c’est à cause de notre défense », confirme d’emblée Terry Stotts sur NBC Sports. « On n’a jamais trouvé notre rythme défensivement. On a connu une grande année en attaque, avant et pendant la bulle. Et on va encore être une bonne équipe d’attaque cette saison, mais je pense que recruter des ailiers actifs en défense va vraiment nous aider collectivement. Notre effectif est plus orienté vers les tâches défensives. »

Bien trop tendres défensivement, et même parfois carrément horripilants, les Blazers ne présentaient aucune résistance, encaissant en moyenne plus de 116 points par match.

L’absence sur blessure de Jusuf Nurkic, le gardien de but habituel, était évidemment une des explications évidentes, mais le manque d’efforts incarné par un Hassan Whiteside toujours aussi inconstant était devenu insupportable pour une équipe qui ne vise rien de moins que le titre, avec Damian Lillard au sommet de son art.

« Je discutais avec certains entraîneurs et on évoquait le passé, quand je suis arrivé dans la Ligue dans les années 90, les meilleures équipes défensives étaient celles qui avaient un pivot dominateur défensivement », poursuit Terry Stotts. « C’étaient ces équipes-là qui affichaient le meilleur (le plus bas pour l’équipe adverse) pourcentage de tirs en défense car ils influençaient les matchs. Le jeu a évolué de telle sorte qu’aujourd’hui, les meilleures équipes défensives sont celles qui présentent de la polyvalence et de l’envergure au large, ce que l’on vient d’acquérir avec Derrick (Jones Jr) et Robert (Covington). Et on peut ajouter Rodney Hood là-dedans aussi, lui qui revient de blessure. On a aussi Gary Trent qui a bien progressé la saison passée en tant que défenseur. On espère qu’avec notre polyvalence, notre envergure et notre vitesse sur les postes extérieurs, ça va ôter de la pression sur Dame et CJ. Nos intérieurs vont aussi nous permettre de faire plus en défense que par le passé. »

« C’est évident pour tout le monde qu’on doit être meilleur défensivement »

Ce sera surtout le retour à 100% de Jusuf Nurkic, et dans une moindre mesure de Zach Collins, qui sera la clé de la bonne tenue défensive des Blazers à l’intérieur, avec Enes Kanter et Harry Giles en soutien. Ce ne sont pas forcément deux joueurs référencés pour leurs qualités défensives mais, à l’instar de son premier passage dans l’Oregon, le Turc peut tout à fait s’intégrer dans un système collectif de défense.

Une défense, ça commence surtout avec de l’envie et de l’agressivité, comme le sous-entend CJ McCollum, lui aussi plus torero que taureau de ce côté du terrain… « Pour notre équipe, je pense que ça doit commencer par les arrières. C’est pour moi et Dame. L’attaque commence avec nous, avec le pick & roll, en étant engagé et actif. Collectivement, je pense qu’on doit être meilleur pour proposer différentes défenses en étant plus agressif. On doit parfois faire prise à deux, parfois flotter, on doit simplement changer et alterner. »

Premier rideau défensif, Damian Lillard et CJ McCollum n’ont clairement pas toujours été exemplaires dans ce domaine. En bon « franchise player », Dame sait qu’il doit encore hausser son niveau de jeu en défense cette saison, tout en appréciant les retouches apportées à son équipe.

« Avec l’effectif qu’on a maintenant, avec Nurk de retour, mais aussi Zach qui reviendra aussi, avec les deux ailiers qu’on a, je pense qu’on va être une équipe beaucoup plus polyvalente défensivement. On va pouvoir changer nos couvertures défensives et opérer différemment que l’année passée. On a déjà fait des choses intéressantes dans la bulle, même si ça ne se voyait pas dans les stats défensives. Mais c’était bénéfique pour nous et on va être encore meilleur avec les changements effectués dans l’effectif. »

Le mot de la fin à Terry Stotts : « C’est évident pour tout le monde qu’on doit être meilleur défensivement. Je suis heureux que Dame et CJ prennent leurs responsabilités, car ça va donner le ton pour le reste de l’équipe. »