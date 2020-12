Gary Trent Jr., le retour du pétard ambulant

Pas forcément adroit lors du premier match de la saison, à 11 points en 12 tirs, Gary Trent Jr. n’a vu le parquet que 6 minutes pour la deuxième sortie des Blazers, leur première victoire face à Houston, en prolongation.

Révélation de la dernière bulle d’Orlando, l’arrière a donné la meilleure réponse possible lors du troisième match de la saison de Portland, avec une performance électrique à 28 points à 10/14 aux tirs dont 7/11 à 3-points.

« Mon approche est la même à chaque match : être prêt, rester prêt, et ça sera comme ça toute la saison », expliquait-il ensuite. « On a décroché notre première victoire à l’extérieur, c’est ça qui est le plus important. »

Ne vous fiez pas à ses réponses brèves et son regard dur, Gary Trent Jr. est comme ça. Il va droit au but, comme son jeu ! À le voir déclencher à 3-points dès son entrée en jeu, avec deux flèches qui ont rapidement trouvé le cœur de cible, le jeune arrière de Rip City a fait comprendre à Terry Stotts qu’il avait des fourmis dans les doigts…

Le problème, c’est justement que l’arrière a tendance à s’enflammer et à prendre des tirs « hors système ». Pour son coach, c’est donc une question de dosage, et son utilisation est encore à définir.

« Ça ne faisait que deux matchs, on ne réfléchit pas comme ça, match par match », se justifiait Terry Stotts sur la faible utilisation de son joueur. « C’était dur de ne pas lui donner plus de minutes car il était dans un grand soir mais Derrick était aussi très bon défensivement. Sur nos deux premiers matchs, la décision était difficile à prendre… Mais il a été excellent. C’est lui qui nous a remis dans le match, en première et en deuxième mi-temps, mais surtout en première. Sa réussite aux tirs nous a relancé. »

« Il a une énorme, énorme confiance en lui »

D’un culot monstre en attaque, Gary Trent Jr. fait aussi du très bon boulot en défense avec son agressivité et sa science du placement. Son nouveau coéquipier, Derrick Jones Jr. ne pouvait être qu’admiratif devant l’efficacité en diable de son coéquipier.

« C’est spécial », commente ainsi le dernier vainqueur du concours de dunks. « Il a fini à 10/14 pour 28 points, c’est spécial. C’est ce que j’adore chez G-Trent, c’est un gars qui, dès qu’il est sur le terrain, c’est instantané. Son énergie est top. C’est exactement ce dont on avait besoin. »

Avec un banc bien garni, malgré l’absence de Carmelo Anthony, les Blazers doivent jongler avec leurs talents selon les oppositions, et les hommes en forme. Un luxe certain, mais qui fait forcément des mécontents.

En l’occurrence, sans se plaindre, mais en focalisant son énergie sur le terrain, avec un record égalé à 3-points, Gary Trent Jr. a réagi en « grand professionnel« , affirme le leader de l’équipe, Damian Lillard, qui est de plus en plus fier du parcours de son jeune disciple.

« Il avait la main chaude », a savouré le meneur. « Il a une énorme, énorme confiance en lui. Je pense que sans lui [hier] soir, on ne gagnait par ce match. Il sortait d’un match où il avait joué moins de 10 minutes mais il avait quand même le bon état d’esprit. Il n’était pas irrité ou frustré et n’est jamais sorti de son jeu. Il est arrivé avec la bonne mentalité et il nous a sorti une superbe performance. »

S’il répète ce type de performance, il sera bien difficile – et intenable – pour Terry Stotts et son staff de garder ce lion en cage trop longtemps…