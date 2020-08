Gary Trent Jr., le chouchou de Damian Lillard

Il n’était pas titulaire comme on pouvait le penser, mais Gary Trent Jr. a tout de même joué 35 minutes face aux Rockets ! Auteur de deux très bonnes sorties, l’ailier shooteur des Blazers passait un test la nuit dernière face à Houston, et il l’a réussi haut la main avec 16 pts à 4 sur 9 à 3-points. Précieux pour arracher la victoire, et prendre un peu plus d’importance dans la rotation de Terry Stotts.

« En NBA, une fois qu’on a trouvé sa voie, on donne l’impression d’être un autre joueur » explique Damian Lillard à propos de son jeune coéquipier. « Par rapport à l’an passé, c’est un joueur complètement différent. Je pense qu’il a parcouru beaucoup de chemin pour en arriver là, et j’adore être sur le terrain avec lui, et j’adore ce que je vois de lui« .

Si Stotts ne l’a pas fait débuter, il l’a en revanche laissé sur le terrain dans le « money time ». Une responsabilité qui n’effraie pas Trent Jr., et il n’hésite pas à se faire entendre. Comme un vétéran qu’il n’est pas. « Je ne suis pas là à parler pour parler. Il y a une raison » se défend le deuxième année dans The Oregonian. Pour Terry Stotts, son jeune élément est devenu un moteur en défense par sa voix et son activité.

En attaque, sa présence libère de l’espace pour tout le monde, et cette nuit, les Rockets étaient obligés de faire des choix lorsque Trent et Carmelo Anthony étaient ensemble sur le terrain. C’est comme si Houston avait été pris à son propre piège. Piégé notamment par un Melo royal dans les derniers instants, et c’est à lui que Trent rend hommage. « Tous ceux qui ont eu des propos négatifs à son encontre doivent s’excuser. C’est Carmelo Anthony ! »