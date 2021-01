Les Wolves ne montrent pas les dents

Memphis et Minnesota : même bilan, même combat ou presque. Les deux équipes sont en difficulté actuellement (deux victoires en huit matches) et souffrent de l’absence de leur meilleur joueur, Ja Morant d’un côté, Karl-Anthony Towns de l’autre.

La différence néanmoins, c’est que les Grizzlies se battent et fournissent des efforts défensifs, souvent insuffisants certes mais qui existent. Pour les Wolves, la défense est absente, avec des manques (placement, intensité) flagrants et trop importants. La preuve encore avec les 135 points encaissés contre les Blazers.

« En ce moment, on n’a aucune identité », regrette Ricky Rubio pour le Star Tribune. « On doit la trouver. Sur les six derniers matches, il n’y a pas grand-chose à retenir. »

Sauf des défaites donc, qui plombent les ambitions de la franchise. Les Wolves n’ont pas totalement les armes pour accrocher les playoffs, mais avec les recrues de l’automne, on attendait au moins des progrès. Oui, Karl-Anthony Towns est absent à cause de son poignet. Oui, le calendrier des six derniers matches n’était pas facile. Mais s’incliner avec en moyenne 20 points d’écart sur ces six rencontres, c’est inquiétant.

Une nouvelle saison galère ?

« C’est difficile quand on n’y croit pas. J’y crois et Gersson Rosas (le président de la franchise) aussi », répète Ryan Saunders, quand il évoque la fameuse culture de la gagne que les Wolves veulent instaurer. « Les défaites, surtout quand elles s’accumulent, ça fait mal. Je le comprends. On est tous des compétiteurs. Il faut avoir confiance : si on bosse chaque jour, ça va finir par tourner. »

Un discours de patience également tenu par Ricky Rubio, qui estime que c’est « l’expérience qui permet de savoir qu’en continuant de travailler, ça fonctionne. Les jeunes qui ont deux ou trois saisons ne le voient pas. »

Sauf que ces propos tranchent avec les matches des Wolves actuellement, qui sont très inefficaces dès lors qu’il s’agit de défendre. Il est trop facile pour les adversaires de Minnesota de marquer des points.

« Ces gars jouent dur », assure pourtant Ryan Saunders. « Peut-être pas sur chaque possession. Peut-être qu’on ne le voit pas sur chaque possession à cause de nos erreurs défensives, mais je n’ai pas l’impression qu’un seul de mes joueurs ne fournit pas les efforts. » Si c’est vrai, c’est encore plus problématique…