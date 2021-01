Jarrett Allen a voulu prouver qu’il est au niveau de Rudy Gobert

Ils se sont rencontrés au moins à trois reprises au cercle. La première fois, juste avant la pause, Jarrett Allen a dunké sur Rudy Gobert. Ce dernier a voulu lui rendre la pareille plus tard dans le match, mais le pivot des Nets a contré sa tentative de dunk puis, à peine deux minutes après, une autre tentative de finition sous le cercle.

Avec ses quelques actions d’éclat, en plus de son gros double-double (19 points à 8/9 aux tirs et 18 rebonds), Jarrett Allen a clairement dominé les débats face au Français, dans la large victoire des Nets sur le Jazz cette nuit.

L’intéressé était visiblement motivé par ce duel, contre un pivot qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci avec la signature de son nouveau contrat. « Je ne dirais pas que c’était quelque chose de personnel », note le joueur des Nets. « Il vient d’obtenir ce contrat grâce à sa défense incroyable et en étant une menace offensive. Je voulais juste prouver que je suis à son niveau. »

DeAndre Jordan remplacé sur le banc

Sur ce seul match, pas de doute. Steve Nash a d’ailleurs lui-même été impressionné par son « match phénoménal face à une équipe et un pivot de top niveau ». « Il était partout. Il a pris du rebond, protégé le cercle, il a mis beaucoup de pression dans cette protection. Il a contré des tirs, intercepté des ballons. Une énergie incroyable », n’en finit pas d’énumérer le coach de Brooklyn, qui se « très fier » de son joueur.

Le coach peut aussi afficher une pointe d’autosatisfaction avec cette première titularisation accordée à son pivot, quelques jours après avoir pourtant « confirmé » DeAndre Jordan dans son cinq. « On était en difficulté, on va continuer à expérimenter et à voir différents cinq », livre aujourd’hui le coach, qui ne dit pas si ce changement au poste 5 était lié à l’absence de Kevin Durant, connu pour sa proximité avec l’ancien Clipper.

Ce dernier, cette nuit, a bénéficié de son plus petit temps de jeu de l’année avec 9 minutes (5 points, 4 rebonds et 5 fautes). Depuis le début de la saison, le rendement de Jarrett Allen est en tout cas clairement meilleur.

Une affirmation de soi

« JA pratique un super basket en ce moment », salue Caris LeVert. « Il joue bien depuis le début de saison. Mais ce soir, il a vraiment fait un pas en avant en termes de maturité, en jouant face à l’un des meilleurs pivots défensifs de la ligue et en le dominant selon moi. Ses progrès sur ces quatre dernières années sont sympas à voir. Entre ses débuts et aujourd’hui, c’est un joueur totalement différent et il va continuer à avancer. »

Le pivot de 22 ans, qui démarre déjà sa quatrième saison dans la ligue, remarque par exemple ses progrès pour saisir et exploiter les ballons distribués, dont les arrières « ne diront pas qu’il s’agit de mauvaises passes ». À ces détails techniques s’ajoute de façon plus générale une affirmation de soi.

« Rookie, tu es un cerf au milieu de la route », image-t-il. « Je regardais tous les intérieurs que je devais affronter à l’époque, c’était comme être envoyé au charbon à 19 ans. Et puis il y a eu les playoffs pour apprendre le job. Je commence à tout assembler, comprendre mon rôle, être encore plus physique sans faire de faute, obtenir le respect des arbitres, c’est quelque chose. Je joue mon jeu et je me sens à l’aise par rapport aux années précédentes. »