Steve Nash confirme DeAndre Jordan dans le cinq majeur des Nets

Avec DeAndre Jordan et Jarrett Allen, Steve Nash est gâté sur le poste de pivot. Depuis le début de la saison, le coach des Nets a fait le choix de titulariser le premier, qui tourne à 4.3 points, 7.5 rebonds et 1.7 contre de moyenne.

Mais comme le second joue davantage (trois minutes de plus) et produit de meilleures performances avec 8.8 points, 10.7 rebonds et 1.3 contre par match, le débat entre les deux pourrait bien ressurgir au fil des rencontres. Ce que veut éviter Steve Nash justement, qui confirme et justifie son choix.

« Jordan possède une relation avec Kyrie Irving et Kevin Durant », commence l’ancien meneur des Suns pour le New York Post. « Plus âgé, il a davantage d’expérience. Enfin, Caris LeVert et Jarrett Allen ont une excellente alchimie. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Jarrett va beaucoup jouer mais je ne veux pas insister sur ce sujet ou en faire des histoires car je ne veux pas qu’on monte les joueurs les uns contre les autres. »

Si la question se pose, c’est parce que DeAndre Jordan n’est pas encore vraiment entré dans sa saison. Il est notamment très (trop ?) discret offensivement.

« Il sait y faire », rassure Jeff Green. « Je suis là pour lui parler, pour lui rappeler de jouer son jeu. Il est conscient qu’une saison est faite de hauts et de bas. Comme pour tous les joueurs, il y a des moments de frustration. En tant que coéquipier, je suis là pour lui et j’assure ses arrières. »

Jarrett Allen, lui, est très actif et c’est pourquoi, malgré son statut de remplaçant, il prend la majorité des minutes sous le cercle à Brooklyn depuis le début de la saison régulière.

« Jarett est incroyable et dynamique », avait déclaré Steve Nash, avant la défaite contre les Hawks vendredi soir, toujours dans le New York Post. « Je suis fier de ses performances et de la façon dont il gère le fait de sortir du banc. Il joue plus que n’importe qui à ce poste de pivot et il le mérite. »