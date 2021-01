Les Nets font valser le Jazz : + 34 !

Sans Kevin Durant (en quarantaine), les Nets laissent Kyrie Irving mener la danse. Le meneur All-Star touche tous les ballons en attaque, et il a l’air en jambes dans ce cinq modifié par Steve Nash.

Avec 7 points en 3 minutes, le génial meneur de jeu commence de la meilleure des manières. Au scoring, à la baguette, la star des Nets est partout, pour creuser un premier écart (16-4). Le Jazz ne sait pas comment stopper Kyrie Irving, et Rudy Gobert ne touche pas un seul ballon intéressant en attaque.

« Uncle Drew » est inarrêtable, et met la défense adverse aux abois, de près, mais aussi de loin. Timothée Luwawu-Cabarrot entre en jeu, et colle un superbe finger roll sur sa première action de jeu. Kyrie Irving se conjugue au plus que parfait puisqu’il termine son quart-temps avec 18 points à 100% de réussite aux tirs ! Pris à la gorge dès l’entame du match, le Jazz est déjà dans les cordes (35-14).

La seconde unité locale tente de garder la même dynamique, mais DeAndre Jordan fait n’importe quoi, en prenant sa quatrième faute après seulement trois minutes sur le parquet. En face, Jordan Clarkson tente d’allumer la mèche de loin, mais Caris LeVert lui répond du tac au tac. L’ancien ailier de Michigan fait parler la poudre sur trois actions de suite, et Joe Harris ajuste la mire pour que les siens poursuivent leur marche en avant (48-25).

Le shooteur, remplaçant pour la première fois depuis… 155 matches (!), est ultra précieux en défense, et il pose de gros problèmes à Clarkson. Comme doublure d’Irving, Bruce Brown optimise son temps de jeu en mettant beaucoup d’impact (6 points, 5 rebonds, 4 passes) et les locaux rejoignent les vestiaires avec un beau matelas (63-44).

Gobert-Allen, duel en très haute altitude

La seconde période démarre sur un faux rythme, ce qui favorise le jeu des intérieurs. Rudy Gobert est en difficulté face au tonique Jarrett Allen, qui se bat comme un beau diable face au pivot tricolore. L’ancien intérieur de Texas n’a peur de rien, et colle même deux contres au double défenseur de l’année, dont un énorme sur une tentative de dunk de la « Stiffle Tower ». Donovan Mitchell prend quasiment tous les ticket shoots, mais l’écart est toujours conséquent (80-59).

La défense des hommes de Steve Nash est exemplaire, contrairement à une grande majorité de leurs matches depuis le début de la saison, et Quin Snyder ne trouve pas de solution pour contrecarrer les plans locaux. D’autant que LeVert colle deux nouveaux paniers de loin (12 points dans ce quart) pour en remettre une couche. La soirée est à sens unique et, après trois quart-temps, les Nets sont toujours aussi à l’aise (96-73).

Donovan Mitchell tente de sauver les meubles, mais la seconde unité de Brooklyn fait une prestation fantastique. Avec un Caris LeVert en leader d’attaque, un TLC précieux en défense, et même un Tyler Johnson redevenu intéressant, Steve Nash a beaucoup d’options à disposition pour la saison. À 7 minutes du terme de la rencontre, les carottes sont cuites (116-86) et les deux techniciens vident leurs bancs respectifs.

Timothé Luwawu-Cabarrot soigne ses statistiques (11 points, 3 rebonds), et va chercher le cercle pour provoquer le pauvre Udoka Azubuike, qui tombe dans chaque feinte de tir de l’ailier français. Sous les panneaux, Reggie Perry se bat sur tous les rebonds. De loin, Tyler Johnson se régale, et son sourire en dit long. Ce n’est pas le cas de Coach Snyder qui a la tête des mauvais jours : son équipe a été balayée à Brooklyn (130-96).