Les Pelicans en manque d’air dans les moments décisifs

Malgré un repli défensif bien effectué par les Pelicans, Victor Oladipo, avec audace, a réussi à marquer à 3-pts en shootant à longue distance. Le ballon transperce la ficelle et il reste moins de vingt secondes à jouer.

L’arrière des Pacers fournit un effort pour mettre en place une défense plus haute et agressive sur J.J. Redick. La balle glisse dans les mains de Lonzo Ball qui se loupe face à deux défenseurs. Ce même Victor Oladipo vole le ballon. Le ballon circule et Myles Turner trouve la cible à 3-pts.

Un temps-mort aurait donné de l’air…

En moins de quinze secondes, le score est passé de 106-100 pour New Orleans à 106 partout. Les deux équipes vont partir en prolongation (Indiana va finalement l’emporter) alors que les hommes de Stan Van Gundy avaient la main sur la rencontre. Ce ballon perdu par Lonzo Ball fait mal, très mal, aux Pelicans…

« Je me suis manqué », assume le coach de New Orleans pour le Times Picayune. « Tout ce qu’on avait à faire, c’était de prendre un temps-mort au moment où on était en difficulté face à la défense. Il aurait suffi de remonter la balle et le match était gagné. C’est pour moi. »

Lonzo Ball partage la responsabilité avec son entraîneur puisque le meneur souligne qu’il aurait « probablement dû demander un temps-mort ».

Cette mauvaise gestion des Pelicans dans ces ultimes secondes symbolise les difficultés des joueurs de Stan Van Gundy dans le « money time » cette saison. Brandon Ingram a souvent la balle en main dans les moments chauds, et dès lors, ses coéquipiers oublient de s’impliquer pour le soulager.

« On pourrait penser qu’il s’agit de lui donner la balle et de le laisser faire. Ce n’est pas le cas. On doit faire des écrans pour éviter que la défense soit bloquée sur lui », explique Steven Adams. « Il doit y avoir plus de mouvements, d’espaces », continue Lonzo Ball. « On doit éviter qu’il soit trop en un-contre-un. »

Trop de responsabilités sur le seul Brandon Ingram ?

Si l’ailier parvient souvent à faire des différences, il ne peut pas tout faire tout seul. Face aux Pacers, il a shooté à 2/7 en dernier quart-temps puis 3/6 en prolongation. En 12 minutes passées sur le parquet dans ces deux dernières périodes (sept en dernier acte et les cinq de la prolongation), Brandon Ingram a donc pris 13 tirs à lui seul.

« On essaie de mettre la balle dans les mains de notre meilleur joueur », se justifie Stan Van Gundy. « Il n’avait plus beaucoup d’énergie pour pénétrer et aller au cercle, donc il s’est appuyé sur son tir extérieur. Il est bon dans ce domaine, mais on l’a vu contre San Antonio, quand on tire trop sur la corde, il s’épuise. On aurait dû faire les choses un peu différemment. »

Autre problème pour les Pelicans cette saison, bien visible contre les Pacers : les ballons perdus. Les 18 possessions gâchées lundi soir ont permis à Indiana de marquer 22 points, dont les trois de Myles Turner dans les ultimes secondes du temps réglementaire…

« On doit faire mieux avec la balle », conclut le coach. « C’est un problème important pour nous depuis deux saisons maintenant. Il y a des matches où ça se passe bien, et on gagne. D’autres où ce n’est pas le cas, et là on est en difficulté. »