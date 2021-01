Rockets – Mavericks : en triple-double, Luka Doncic monte en température

Dans ce duel texan entre Rockets et Mavs, où l’on retrouve et James Harden et Luka Doncic, c’est Willie Cauley-Stein qui se démarque le premier. Titularisé en lieu et place de Tim Hardaway Jr., le longiligne intérieur de Dallas profite de sa vitesse et sa taille face aux « petits » Rockets pour inscrire 6 des 8 premiers points de son équipe. Luka Doncic frappe de loin et ça fait déjà un 12-2 pour les visiteurs.

Les Mavs sont en contrôle de ce premier quart, avec 11 points d’avance sur une claquette de Luka Doncic qui suit son layup raté. Christian Wood et Eric Gordon essaient de limiter la casse pour les Rockets mais ces derniers concèdent trop de rebonds offensifs à Dallas qui mène largement malgré du déchet (33-21).

DeMarcus Cousins expulsé en trois minutes

DeMarcus Cousins signale son entrée d’une faute technique après une petite échauffourée sous le cercle avec un autre ancien de Kentucky, Willie Cauley-Stein. Et celle-ci va lui coûter car sur un layup, Cousins se plaint d’une faute non-sifflée et écope d’une nouvelle technique : il est exclu (au bout de trois minutes) !

Avec Christian Wood et John Wall à la baguette cependant, les Rockets reviennent à -2 sur un panier plus la faute de l’intérieur. Les Mavs perdent ballon sur ballon mais Luka Doncic et Josh Richardson remettent de l’ordre dans la maison pour rétablir leur avantage à la pause (61-49).

Dallas reprend ses aises en troisième quart-temps, avec Willie Cauley-Stein bien servi par Luka Doncic sur la contre-attaque puis au alley-oop. Mais James Harden commence peu à peu à faire chauffer le moteur et Houston passe à son tour à l’offensive, un 21-5 conclu par Ja’Sean Tate à 3-points. L’écart n’est plus que de 2 points mais les Mavs repartent de l’avant avec Tim Hardaway Jr.

Les Mavs finissent le travail sur un 14-3

Les Rockets se rapprochent mais n’arrivent pas à passer devant, à l’image de ce tir d’Eric Gordon auquel réplique de nouveau Tim Hardaway Jr. Luka Doncic finit fort et Dallas reprend un peu d’air avant le dernier quart (84-77).

Sterling Brown parvient enfin à égaliser en début de 4e quart mais c’est Jalen Brunson qui répond cette fois à l’appel. Il inscrit deux paniers de suite et Hardaway frappe encore derrière l’arc pour relancer les Mavs. Luka Doncic s’impose en puissance et sert Dorian Finney-Smith et Dallas est repassé à +14 après un 14-3 décisif.

Luka Doncic (33 points, 16 rebonds, 11 passes) confirme son triple-double dans le money time et un dernier dunk de Cauley-Stein scelle la victoire des Mavs à Houston (113-100).

Christian Wood (23 points, 7 rebonds) et James Harden (21 points, 10 passes) ont fait leurs stats mais les Rockets ont été bien trop prévisibles et maladroits à 3-points (11/40) pour espérer pouvoir s’imposer.