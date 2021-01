Nicolas Batum prend Boris Diaw et Andre Iguodala comme modèles

Considéré comme le « glue guy » des Clippers, de par sa capacité à faire briller les autres et être efficace avec peu de munitions, Nicolas Batum a encore livré une prestation solide cette nuit, dans la victoire de son équipe face aux Suns. Dans l’ombre de Paul George, irrésistible avec ses 39 points, il a inscrit 14 points à 4/7 à 3-points. En se permettant, surtout, de planter le « game-winner », à 12 secondes de la fin.

Match après match, le Français confirme donc sa renaissance à Los Angeles, chez un prétendant au titre, au sortir d’une saison pour le moins compliquée avec les Hornets. Désormais dans l’ombre de Kawhi Leonard et Paul George, il s’épanouit pleinement en Californie puisqu’il n’a plus à jouer contre-nature et se justifier d’un imposant contrat.

Et ce rôle de joueur de complément, au service de (super)stars, Nicolas Batum s’en est toujours délecté tout au long de sa carrière. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler ceux qu’ont connu Boris Diaw, chez les Spurs, puis Andre Iguodala, chez les Warriors. Deux éléments-clés dans la réussite de Golden State et San Antonio ces dernières années, dont s’inspire justement l’ailier de 32 ans.

« Je dois me tenir prêt », avouait-il après la rencontre. « Même s’ils sont très bons, on ne peut pas se reposer à 100% sur Kawhi Leonard, Paul George et Lou Williams. Être sur le parquet avec eux, cela signifie que tu dois être prêt. Parce qu’ils nous portent et que ce poids est tellement lourd que tu dois t’assurer d’être prêt pour les soutenir. C’est ce que j’essaie de faire ici, mais je ne veux pas trop en faire non plus. Et, cette année, j’essaie de m’inspirer de la façon de jouer de Boris Diaw aux Spurs ou d’Andre Iguodala aux Warriors, ce genre de joueurs. »

De précieux travailleurs de l’ombre

Principalement sollicités pour leurs qualités d’organisateurs en attaque, Andre Iguodala et Boris Diaw savaient malgré tout prendre leurs responsabilités au scoring, dès que leur équipe en avait besoin. Un peu à l’image de ce qu’a réalisé Nicolas Batum cette nuit, lorsqu’il a fallu sanctionner les errements défensifs des Suns, qui lui ont laissé trop de tirs ouverts derrière l’arc.

En défense, leur rôle était par contre bien plus important car l’ex-ailier des Warriors et l’ancien ailier-fort des Spurs avaient pour mission de permettre à leurs (super)stars de ne pas trop s’épuiser de ce côté du parquet, en défendant le plus souvent possible sur les meilleurs attaquants adverses. Une tâche à première vue ingrate mais non moins essentielle dans un groupe ne visant rien d’autre que le titre.

Et c’est justement ce dont rêvent les Clippers : une bannière de champion. Bonne nouvelle, Nicolas Batum a signé chez eux pour en décrocher une lui aussi et il y a donc fort à parier pour que leur idylle continue de se dérouler à merveille dans les prochaines semaines. Reste simplement à déterminer si le joueur français conservera sa place de titulaire au retour de Marcus Morris, ou s’il sortira du banc, à l’image d’Andre Iguodala et Boris Diaw.