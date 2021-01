Les Clippers éclipsent les Suns avec un Paul George à son zénith

Comme souvent cette saison, les Clippers sont séduisants collectivement. En plus de bien communiquer en défense, ils font circuler le ballon et trouvent, de ce fait, plusieurs tirs ouverts. Leur adresse à 3-points les lance idéalement, tandis que Paul George et Nicolas Batum, complices, réalisent une entame solide. (16-7).

Dans le dur offensivement, les Suns s’appuient sur Deandre Ayton pour marquer près du cercle. La rencontre s’emballe ensuite avec l’entrée des remplaçants et le rythme s’accélère. Si Phoenix y trouve son compte, Los Angeles n’est pas non plus en reste et continue de faire la course en tête (25-18).

Auteur d’un gros premier quart-temps, avec 14 points au compteur, Paul George permet finalement aux siens de prendre plus d’une dizaine d’unités d’avance, à l’issue de ces douze premières minutes (37-24).

Paul George brûlant

Toujours aussi bouillant, « PG13 » poursuit son festival dans le deuxième acte. L’ailier est omniprésent des deux côtés du parquet et, dans le sillage de leur All-Star qui culmine déjà à 22 points (!), les Clippers s’envolent au score avec un 18-2 réussi en quatre minutes (55-26).

Complètement dépassés, les Suns s’en remettent à l’agressivité de Devin Booker pour réduire l’écart (60-38). Paul George sur le banc, Los Angeles déjoue ensuite totalement, à l’image d’un Kawhi Leonard à côté de la plaque en attaque. Phoenix reprend progressivement confiance et ne se retrouve plus mené « que » de 20 points à la pause (64-44).

Au retour des vestiaires, le match s’équilibre pour de bon. Si l’écart se stabilise, Paul George n’en oublie pas de reprendre son show. Dès que les Clippers ont besoin de marquer, ils lui filent le ballon et admirent le spectacle. Pour ne rien arranger, tandis que « PG13 » ne semble rien pouvoir rater ce soir, Kawhi Leonard se réveille enfin, avec quelques paniers inscrits consécutivement (75-60).

Mais, en face, les Suns ne sont plus les mêmes qu’autrefois. Combattifs, ils tiennent bon et grappillent encore leur retard. Pour y parvenir, ils peuvent compter sur tous les efforts de Devin Booker et Deandre Ayton, qui vont chercher leurs points aux lancers francs, à l’expérience. Et, à douze minutes de la fin, ils sont carrément repassés sous la barre des 10 unités d’écart (88-81).

Les Clippers tremblent mais résistent

Déboussolés depuis la sortie de Paul George, les Clippers voient leurs adversaires revenir à une petite possession en début de quatrième quart-temps (90-89). Mais Serge Ibaka, jusqu’ici gêné par les fautes, puis « PG13 », encore et toujours, repoussent à chaque fois leurs hôtes, dans cette partie qui devient de plus en plus électrique (98-94). À l’approche du « money time », le jeu se hache et les paniers faciles se font de plus en plus rares.

Tandis que Phoenix peine désormais à convertir ses opportunités sur le plan offensif, Los Angeles s’en remet principalement à Paul George pour faire la différence. Et, ce, avec une certaine réussite (107-98). Mais les Suns n’abdiquent décidément jamais et, à 1 minute 30 de la fin, les revoilà à une possession grâce à Deandre Ayton (107-104).

Étonnamment, c’est le maladroit Kawhi Leonard qui s’occupera de prendre les tirs californiens à partir de là. Sans succès puisqu’il ratera ses deux tentatives à mi-distance, preuve de sa soirée sans. Heureusement pour les Clippers, Chris Paul et Devin Booker ne feront pas mieux de l’autre côté. Avec 12 secondes au chrono, c’est finalement Nicolas Batum qui achèvera définitivement Phoenix, à 3-points, sur un décalage de l’inévitable Paul George. À l’arrivée, Los Angeles l’emporte non sans difficulté chez le leader de la conférence Ouest (112-107).

Auteur de 39 points, à 15/24 aux tirs et 7/10 à 3-points, « PG13 » a été irréprochable ce soir. Impossible d’en dire autant de Kawhi Leonard (15 points) et de son vilain 4/21 aux tirs. Pour compenser le match sans de « The Claw », Nicolas Batum et Luke Kennard se sont avérés précieux, cumulant 28 points à eux deux. En face, Devin Booker (25 points, 5 rebonds, 8 passes) et Deandre Ayton (24 points, 8 rebonds) ont tout tenté, mais le retard à l’allumage des Suns leur a été fatal.