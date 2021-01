Zach LaVine : scorer c’est bien, gagner c’est mieux !

Sans Luka Doncic, Zach LaVine a rapidement pris les commandes de ce match face aux Mavs. Le félin arrière des Bulls a marqué 16 des 20 premiers points de son équipe et a continué son offensive pendant tout le 1er quart avec 21 points au total.

Un record de saison, qui aura tenu 20 minutes, avant l’exploit de Stephen Curry de l’autre côté du pays…

LaVine sait de mieux en mieux varier son jeu

« Je n’étais pas assez agressif dans la première mi-temps [face à Milwaukee]. Dans la deuxième, je l’étais davantage mais c’était déjà trop tard », expliquait LaVine après le match sur le site des Bulls. « J’essaie toujours de me regarder dans le miroir en premier, mais c’est sport collectif. Il ne faut jamais se tenir seul responsable d’une défaite. [Hier] soir, je voulais commencer fort et si j’avais pris tous mes tirs, j’aurais probablement pu finir à 50 points. Mais je voulais avant tout gagner le match. C’est le plus important. Si le match exige que je score 50 points, je le ferai. Mais ce n’était pas le cas. »

Bien aidé par son meneur, Coby White, auteur de 23 points et 7 rebonds, LaVine a effectivement su varier son jeu selon les réactions de la défense texane face à lui. Surveillé de près au retour des vestiaires, l’ancien des Wolves a su s’adapter et se transformer en créateur, avec 5 passes au total.

« Zach a été incroyable en première mi-temps. Et pendant tout le match à vrai dire », confirme White. « Zach a fait ce qu’il sait faire en fait. Il était tellement chaud en première mi-temps qu’il fallait simplement lui donner le ballon d’une manière ou d’une autre. En deuxième mi-temps, ils ont resserré leur défense sur lui, avec plus de prises à deux en sortie de pick & roll. Il a fait les bonnes lectures et a ressorti la balle. »

A 29 points en première mi-temps, LaVine a bien compris le message de son coach Billy Donovan. Être agressif ne signifie pas simplement marquer des points, ça veut aussi dire provoquer la défense et créer des positions ouvertes pour ses coéquipiers.

« Il a été vraiment très agressif, et c’est ce dont on a besoin. Il a joué lancé. Il a pris ses tirs quand ils étaient ouverts. Il a réussi un 1er quart temps exceptionnel et une bonne première mi-temps. Je lui tire mon chapeau car il a ensuite été plus discret en 3e quart. Il a montré de la patience et il a très bien joué des deux côtés du terrain. Il a été excellent. Il a tout de même marqué la moitié de nos points en première mi-temps ! » Un road trip périlleux sur la côte Ouest Vierge de playoffs, dans sa quatrième campagne avec les Bulls, LaVine veut remédier à cette erreur au plus vite. Et ça passe par du leadership pour la jeune troupe de Chicago qui squatte les tréfonds du classement depuis des années.

« J’essaie simplement de faire les bonnes lectures. Si on est un peu dans le dur et qu’on n’arrive pas à trouver des paniers, j’essaie d’être plus agressif. (…) Il faut faire ce qu’il y a à faire pour gagner », reprend ainsi LaVine. « Coby a trouvé son rythme en fin de match. Il a réussi des gros tirs en 3e et 4e quarts. On a montré qu’on pouvait jouer comme ça déjà l’an dernier et c’était bien de le voir en réussite. »

Avec un effectif qui est de nouveau réduit à cause de cas de contamination au Covid-19, les Bulls vont devoir se serrer les coudes et compter encore plus sur leur alchimie collective dans les semaines à venir. A commencer par le duo LaVine – White.

« Zach et moi, on a une bonne relation sur et en-dehors du terrain. C’est quelque chose qu’on a construit depuis l’an dernier et durant l’été. En passant beaucoup de temps avec lui, tu vois quel type de personne il est. C’est un grand joueur mais une personne encore meilleure hors du terrain. C’est très plaisant de jouer avec lui, avec un joueur aussi talentueux. On essaie de se nourrir l’un de l’autre. Zach était un tueur sur ce match, le Zach que tout le monde connaît. »

Il faudra retrouver ce LaVine intransigeant et tranchant dans les matchs à venir, alors que les Bulls s’apprêtent justement à prendre l’avion pour quatre confrontations musclées sur la côte Ouest, dont les Lakers, Clippers et Blazers.