Le MVP de la nuit : le festin de Stephen Curry

C’était la tournée du patron ou du chef Curry, et ça faisait bien longtemps. Avec les blessures et la suspension de la saison passée, Stephen Curry avait connu un exercice très écourté et difficile, où il n’avait guère pu briller.

De retour, le meneur des Warriors, parfois maladroit en ce début de saison, vient de signer un match XXL face aux Blazers : 62 points à 18/31 au shoot, 8/16 à 3-pts et 18/19 aux lancers-francs, en seulement 36 minutes. C’est certes son nouveau record en carrière, mais c’est du Curry dans le texte.

« C’était une performance brillante, tout simplement », résumé admiratif Steve Kerr pour ESPN. « On a tellement de vu de choses incroyables de sa part ces dernières années, à l’Oracle Arena ou maintenant au Chase Center. C’est un privilège de le coacher, sincèrement. Pas seulement pour son talent, mais aussi pour la façon dont il dirige les choses. Cette franchise a la chance d’avoir Stephen pour monter la voie. »

Jeu vidéo et Michael Jordan

Dans le détail, le MVP 2015 et 2016 a commencé par inscrire 22 points en premier quart-temps, qu’il voulait absolument gagner pour ensuite surfer sur cette dynamique.

Déjà adroit de loin et tranchant en pénétration, Curry s’est amusé dans la défense des Blazers. Il était à 31 points à la pause, il a donc ajouté 31 points en seconde période (14 en troisième quart-temps, 17 en dernier) pour devenir le premier joueur depuis Pete Maravich en 1977 à compiler deux mi-temps à au moins 30 unités…

« C’est dingue », avoue James Wiseman. « Ça me rappelle NBA 2K, car je jouais avec Curry tout le temps et j’avais l’habitude de coller 60 points avec lui. Voir ça en direct, c’est phénoménal. C’est une légende. »

Draymond Green a vu son coéquipier « en mission », alors que Curry avoue, pour AP, retrouver le plaisir du jeu, « ce feu, cette atmosphère où on évolue au plus haut niveau ». « On a tous vu Michael Jordan, non ? J’ai pris personnellement les choses en main », ajoute-t-il, en faisant référence au documentaire « The Last Dance ».

Seul bémol donc à cette soirée de rêve : une salle vide.

« Je l’ai sorti à 30 secondes de la fin pour que les 42 personnes dans les tribunes puissent lui offrir une ovation », lance le coach des Warriors. « Ces rencontres sont sinistres. On était habitué à avoir des spectateurs dans cette superbe salle. C’est triste que ça arrive pendant la pandémie. »

Nul doute que Curry aura de nouveau de telles poussées de fièvre. En attendant de relancer la machine, après la partie, Damion Lee a jugé bon de le refroidir avec une petite douche sur le parquet.