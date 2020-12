Désormais titulaire, Coby White ne peut plus se contenter d’être un scoreur

Durant toute sa première saison, Coby White n’a cessé de répéter qu’il voulait, à un moment ou un autre, prendre les commandes du jeu des Bulls. Pas question pour lui de rester trop longtemps sixième homme. Son objectif était d’intégrer le cinq majeur, et c’est désormais chose faite depuis dix jours.

Sauf que ce n’est pas le même monde, ni les mêmes attentes. Le meneur de Chicago ne peut plus se contenter de marquer des points comme son rôle de 6e homme le lui permettait. Un meneur titulaire doit faire plus et mieux.

Ça commence notamment en défense, où Coby White ne peut plus se cacher. Surtout avec Zach LaVine à ses côtés, qui n’est pas un grand défenseur, et après le départ de Kris Dunn vers Atlanta, qui était le spécialiste défensif sur les postes extérieurs l’année passée.

Ses premières sorties contre Stephen Curry, Malcolm Brogdon et Russell Westbrook ont été encourageantes.

« En étant titulaire, chaque soir, il y aura un défi à relever donc il faut être prêt », assure Coby White. « Je pense avoir été solide, surtout depuis deux matches, face à deux superstars de la ligue. Face à Westbrook, j’ai tenté d’éviter les pénétrations. Face à un tel joueur, il faut lâcher quelque chose. J’ai donc préféré le laisser shooter à mi-distance, plutôt que de le voir attaquer le panier. On ne peut pas empêcher ces joueurs de marquer 25 points, mais il faut briser leur rythme. On a cassé les transitions aussi, en formant un mur à plusieurs face à lui. »

« Il faut oublier les shoots marqués et les points. L’important, c’est de diriger et d’organiser, de mettre les joueurs dans les bonnes positions »

Billy Donovan le confirme. Certes, le meneur des Wizards a fait son triple-double habituel, mais il a perdu 6 ballons et n’a marqué que deux paniers près du cercle.

« Il a fait du bon boulot », estime le coach. « Westbrook est compliqué à gérer poste bas. Et j’ai trouvé sa défense positive. On l’a aidé aussi. Contre Stephen Curry par exemple, il a bien négocié les séquences de courses, d’écrans et les différentes couvertures défensives. C’est beaucoup lui demander car il dirige l’équipe aussi, mais c’est clair qu’il doit défendre. »

L’ancien meneur de North Carolina semble plutôt bien accepter les missions défensives. Mais comme le remarque l’entraîneur des Bulls, il doit aussi mettre en place l’attaque des joueurs de l’Illinois. Et là aussi, il doit s’améliorer. Car dans son rôle de scoreur en sortie de banc la saison passée, il était sur le parquet avant tout pour marquer des points et le déchet était alors toléré. Plus maintenant.

Avec 14.8 points à 37% de réussite au shoot et 5.7 passes de moyenne mais aussi 3 ballons perdus par match, Coby White est encore en difficulté pour trouver le bon équilibre.

« Il faut oublier les shoots marqués et les points, il faut retirer ça de l’équation », annonce Billy Donovan pour NBC Chicago. « L’important, c’est de diriger et d’organiser, de mettre les joueurs dans les bonnes positions. J’ai essayé de lui expliquer ça pendant les matches. Les gens le voient comme un gros scoreur, je pense que c’est un grand shooteur. Je ne sais pas si, balle en main, il est capable de créer ses propres actions et ses propres shoots. Quand il peut feinter un tir de loin et pénétrer pour soit shooter, soit faire la passe, c’est là qu’il est le meilleur selon moi. Il a la mentalité du meneur de jeu et il est conscient qu’il doit impliquer tout le monde. Il doit s’adapter. »