Où est passé Kevin Porter Jr. ?

Arrêté pour possession d’arme à feu il y a un peu plus d’un mois maintenant, Kevin Porter Jr. s’était en fait endormi au volant, se retrouvant dans un fossé à 2h du matin.

La talentueux ailier des Cavs n’a toujours pas rejoué avec son équipe en présaison. En revanche, son coach JB Bickerstaff a expliqué qu’il était bien de retour à l’entraînement, depuis le 10 décembre. Volontairement vague au sujet de son jeune joueur de 20 ans, la franchise de l’Ohio veut surtout gérer cette affaire en interne.

« Nous avons mis en place un plan et on veut s’y tenir », explique ainsi JB Bickerstaff pour Cleveland.com. « On veut s’assurer qu’on prend les choses dans l’ordre, pour son bien mais aussi pour le bien de l’équipe. »

Auteur d’une saison rookie intéressante à 10 points, 3 rebonds et 2 passes, dont une fin de saison en boulet de canon, Kevin Porter Jr. va effectivement devoir redoubler d’efforts pour se mettre au niveau de ses coéquipiers qui auront déjà 4 matchs de présaison dans les jambes.

« C’est une situation difficile pour tout le monde. Si tu rates tout le camp d’entraînement, ça va forcément être plus difficile de revenir », reprend JB Bickerstaff. « Mais on va respecter notre plan. Dans le même temps, on fera toujours ce qui est mieux pour nos joueurs, en termes de préparation physique, pour s’assurer qu’ils soient prêt à jouer un match NBA, avant de les envoyer au combat. »

Gamin parfois dépressif, ayant connu une enfance difficile, avec son père emprisonné puis tué par balles, Kevin Porter Jr. est un jeune joueur avec un immense potentiel. Son équipe est impatiente de le retrouver, mais ça ne sera que pour le début de la saison régulière, le 24 décembre contre les Hornets.

« Je n’ai jamais été mal à l’aise avec ça », conclut JB Bickerstaff. « On continue de discuter. Lui et moi n’avons jamais arrêté notre conversation et notre dialogue. C’était une discussion avec d’autres personnes dans la franchise, et la décision a été prise de le faire revenir avec nous. »