Kevin Porter Jr. en proie à une dépression ? Les Cavaliers se veulent rassurants

Auteur d’une première saison NBA prometteuse avec quasiment 10 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne, Kevin Porter Jr. est appelé à représenter l’avenir des Cavaliers en compagnie de Darius Garland et Collin Sexton. Covid-19 oblige, il se retrouve en vacances forcées depuis le mois de mars mais il s’est distingué hier avec une publication inquiétante sur Instagram, à savoir une photo noire avec la légende suivante : « Avez-vous déjà souhaité voir la fin de votre vie ? »

Forcément, ce message – désormais supprimé, au même titre que le compte du joueur – a directement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Poussant des membres de l’organigramme de Cleveland, comme le GM Koby Altman, le coach J.B. Bickerstaff ou encore son assistante Lindsay Gottlieb, à contacter rapidement leur rookie. Des propos rapportés par Cleveland.com et confiés par des sources en interne.

« Nous lui avons parlé et il va bien. Il comprend ce qu’une publication aussi énigmatique que celle-ci peut provoquer sur les réseaux sociaux. Il va apprendre de ça et être plus attentif à l’avenir. »

« Il a véritablement inquiété tout le monde mais je lui ai parlé et il va bien. »

Si Kevin Porter Jr. était effectivement en proie à un mal-être psychologique – ou du moins commençait à l’être –, il devrait en tout cas pouvoir compter sur le soutien de Kevin Love. Dernièrement, celui-ci s’est souvent exprimé ouvertement à propos de la question de la santé mentale afin d’inciter les joueurs à libérer leur parole quand ils sont touchés par des problèmes de ce genre. Son jeune coéquipier suivra peut-être le mouvement.