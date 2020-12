Steve Clifford : « C’était notre pire jour de l’année ! »

Malgré les bonnes sorties de Markelle Fultz et de Cole Anthony, le Magic s’est incliné 116-107 à Atlanta, et plus que la défaite, Steve Clifford a retenu la manière, ou plutôt l’attitude de ses joueurs.

Pour le coach du Magic, « c’était notre pire jour de l’année » !

« Lors du match précédent, j’avais le sentiment qu’on avait fait de bonnes avancées, en attaque comme en défense. Mais regardez notre match ce soir. Il n’y avait rien des titulaires. Rien. Markelle a été super, et j’ai trouvé qu’Evan était bien. Cole a bien joué en sortie de banc. D’autres ont eu quelques minutes correctes, mais dans l’ensemble, ce n’est pas le jeu que j’attends d’une équipe comme la notre. On a besoin d’être une équipe qui ne fait qu’un. On a besoin d’être préparé à jouer chaque soir. Si c’est le cas, on sera assez bon pour battre n’importe qui. Si on joue comme ce soir, ce sera difficile de battre n’importe qui. C’était un effort vraiment, mais vraiment décevant. »

Steve Clifford était si déçu qu’il a été contraint de peu faire tourner, et Markelle Fultz et Nikola Vucevic ont joué 30 minutes et plus.

« Je ne pourrais pas être plus déçu » répète-t-il dans l’Orlando Sentinel. « J’ai détesté notre approche du match. J’ai détesté notre intensité. J’ai détesté notre manque d’attention aux détails. Je n’ai rien aimer de tout ça. »

Après ces quelques jours à Atlanta, plus ou moins confinés à l’hôtel, Evan Fournier et ses coéquipiers rentrent à Orlando, et ils pourront se rattraper jeudi face aux Hornets.