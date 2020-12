Rajon Rondo, profession grand frère

Vétéran dans une équipe des Lakers où les anciens étaient nombreux (LeBron James, JaVale McGee, Dwight Howard ou encore Danny Green), Rajon Rondo a changé d’espace-temps en signant pour deux saisons à Atlanta.

Le meneur a 34 ans passés (il fêtera ses 35 printemps en février 2021) et ça tranche avec la jeunesse ambiante dans le vestiaire des Hawks.

« C’est un peu étrange de regarder l’effectif et de voir que je suis le plus âgé », sourit-il à l’AP. « Donc c’est tout naturel d’être un mentor pour ces jeunes. Il y a tellement de vétérans qui m’ont aidé à devenir le joueur que je suis maintenant, que c’est juste de redonner et de boucler la boucle. »

« Je suis là pour être un leader et apprendre à ces jeunes ce qu’il faut faire pour évoluer au plus haut niveau de manière régulière »

Entouré de jeunes comme John Collins, De’Andre Hunter, Cam Reddish ou Kevin Huerter, et mentor privilégié de Trae Young, le double champion NBA (2008, 2020) va pouvoir encore davantage se transformer en second coach et préparer son après-carrière. Il a des vues sur des postes de bureau, comme GM par exemple.

« Franchement, je fais ça depuis cinq ou six ans. J’adore apprendre des grands esprits. Je ne veux pas m’enfermer dans un coin. J’adorerais diriger une équipe. Je travaille pour comprendre l’accord collectif (le CBA) car c’est essentiel. Je fais mes devoirs. »

En attendant de passer de l’autre côté, il prévient : « Je veux avoir de l’impact sur le terrain. Ça reste mon travail. Je ne viens pas ici pour être titulaire, ni pour jouer 30 minutes par match. Je suis là pour être un leader et apprendre à ces jeunes ce qu’il faut faire pour évoluer à haut niveau de manière régulière. »

Surtout qu’avec les renforts de Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari sur les ailes, plus les débuts de Clint Capela sous les panneaux, les Hawks ont enfin les moyens de leurs ambitions : les playoffs. Et on sait que dans ces matches, l’ancien des Celtics change de peau, se transforme en « Playoffs Rondo » et c’est là qu’il est le plus performant.